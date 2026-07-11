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Повернувся з Бельгії, щоб захищати Україну. Згадаймо Сергія Неустроєва

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Повернувся з Бельгії, щоб захищати Україну. Згадаймо Сергія Неустроєва
Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
колаж: glavcom.ua

Служив у розвідувальному взводі 60-ї окремої піхотної бригади. Йому був 31 рік

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Неустроєва.

Певний час Сергій жив у Бельгії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся до України, щоб стати на її захист. Воїн служив у розвідувальному взводі 60-ї окремої механізованої бригади та мав позивний «Святий».

12 червня 2022 року молодший сержант Сергій Неустроєв загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Про смерть Неустроєва повідомляє портал «Янголи спорту».

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Сергій Неустроєв народився 3 червня 1991 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. З дитинства хлопець займався спортом, любив плавати, бігати та грати в шахи, закінчив місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу № 3.

Пізніше, Сергій працював на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Колеги та друзі згадують Сергія як щиру, сильну й віддану справі людину.

Його тренер Віктор Князєв писав: «Ще одна непоправна втрата близької для мене людини. Сергій Неустроєв – працівник АМКР, незмінний учасник спортивного життя підприємства! Та ще й який! Легкоатлет, герой. 2013 рік, перший День здоров'я на підприємстві в межах «health week». Незабутня «Миля Арселора». Сергій був учасником цього забігу по території комбінату разом з 50-ми спортсменами. І не просто учасником, а срібним призером! Боже, що робиться… Найкращі… Але пам'ять жива. Слава Герою! Слава Україні!».

«Сергій був справжнім прикладом мужньої людини. Займався спортом, допомагав своїм рідним та захищав країну, саме на таких людей потрібно рівнятися. Він віддав своє життя, щоб ми жили мирно. Бог забирає найкращих», – розповів близький друг Сергія.

«Я ненавиджу цю кляту війну. Вона забирає найкращих... Вона забрала тебе... Я з тобою була найщасливішою... Тепер ти – мій Янгол... Кохаю... Кохатиму завжди...», – написала наречена загиблого Людмила.

Молодший сержант Неустроєв посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали захисника на Алеї Слави у Кривому Розі.

У Сергія залишилися мама, бабуся, сестра та наречена.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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