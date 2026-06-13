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Іран розкритикував наполегливість Трампа щодо підписання угоди у його день народження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран розкритикував наполегливість Трампа щодо підписання угоди у його день народження
Іран назвав терміни Трампа щодо миру випробуванням для переговорної команди Тегерану
фото: соціальні мережі

Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду

Іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), заперечили, що Іран підпише угоду зі Сполученими Штатами в неділю, і розкритикували «незвичайну наполегливість» президента Дональда Трампа щодо підписання угоди того дня. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) назвав ці терміни «випробуванням для переговорної команди Ірану» та що заява Трампа пролунала «незважаючи на те, що іранські переговірники чітко заявили, що меморандум ще не остаточно узгоджено, і що підписання в неділю точно не відбудеться».

У дописі в Telegram група припустила, що Трамп мав намір запланувати підписання на свій день народження 14 червня.

«Деякі спостерігачі вважають, що його наполегливість може бути зумовлена ​​бажанням використати цю подію символічно та перетворити її на особистий піар-захід», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх. 

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Як повідомлялося, Іран за останні тижні суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ. Такі дії можуть серйозно ускладнити реалізацію майбутньої угоди зі США щодо вилучення та знищення ядерних матеріалів.

Раніше стало відомо, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди щодо врегулювання іранської ядерної програми. Документ передбачає відмову Тегерана від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану в обмін на поетапне пом'якшення американських санкцій.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп переговори

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