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Керівник легендарного підрозділу «Альфа» спрогнозував, коли та як закінчиться війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Керівник легендарного підрозділу «Альфа» спрогнозував, коли та як закінчиться війна
Сократ зізнався, що не уявляє останній день війни як момент повного полегшення
фото: скріншот із відео

За словами командира, навіть після формального завершення бойових дій певні локальні конфлікти можуть тривати

Виконувач обов'язків керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України («Альфа») на псевдо Сократ вважає, що російсько-українська війна навряд чи завершиться в один конкретний день, а головним питанням стане не сама дата її закінчення, а умови, на яких це відбудеться. Як інформує «Главком», про це військовий сказав у інтерв’ю Наталі Нагорній.

За словами командира, навіть після формального завершення бойових дій певні локальні конфлікти можуть тривати, тому очікувати чіткої миті, коли війна закінчиться, не варто.

«Не буде якогось дня, коли переріжуть стрічку і скажуть: «Усе, це закінчилося». Важливо, на якому підґрунті ми завершимо цю війну», – зазначив «Сократ».

Сократ наголосив, що українці втомилися від війни й усі прагнуть її завершення, однак після цього суспільство оцінюватиме результат.

«Сьогодні всі хочуть, щоб війна закінчилася. Але потім почнуться питання: «Чому вона закінчилася саме так? Чи ми задоволені цими умовами?». Наше суспільство доволі героїчно налаштоване», – сказав командир.

Сократ також зауважив, що історія запам'ятовує не кількість жертв, а наслідки війни.

«Ніхто через 200 років не згадує, скільки сотень тисяч солдатів полягло в тій чи іншій битві. Усі пам'ятають, чим вона завершилася: країна стала більшою, меншою чи перестала існувати», – пояснив він.

Окремо керівник «Альфи» звернув увагу на необхідність зберігати єдність українського суспільства. На його думку, саме згуртованість допомогла Україні вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення, але нині не менш важливо зберегти її на довгій дистанції.

«У нас фантастична солідарність, коли з'являється загроза. Завдяки цьому ми сьогодні існуємо. Але ця марафонська дистанція потребує не меншої консолідації суспільства. Розбрат, який інколи виникає в медіасфері чи інших сферах, працює тільки на руку нашому ворогу», – переконаний військовий.

Водночас Сократ зізнався, що не уявляє останній день війни як момент повного полегшення. За його словами, після завершення бойових дій перед підрозділом постануть нові завдання.

«Хотілося б видихнути й сказати, що все закінчилося. Але я точно розумію, що доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб переформатувати роботу підрозділу під інші завдання», – зазначив він.

На запитання про втому особового складу командир відповів лаконічно: «У нас так покладено, що не можна бути виснаженим. Заборонено».

Центр спеціальних операцій «А» (більш відомий як спецпідрозділ «Альфа») – це елітний оперативно-бойовий підрозділ Служби безпеки України. Від початку російського вторгнення оператори «Альфи» воюють у найгарячіших точках. Вони нищать ворожу техніку та живу силу, а також проводять операції в тилу ворога.

Підрозділ відомий використанням найсучаснішого озброєння, систем розвідки та великої кількості ударних дронів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми.

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

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Теги: Володимир Зеленський українці наказ путін війна росія

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