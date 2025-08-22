Головна Країна Суспільство
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

22 серпня: Міжнародний день фольклору, День святого Агафоника та інші свята дня

22 серпня є днем особливого значення для українців, адже саме цього дня відзначається День фольклору. Ця дата поєднує глибокі національні символи з релігійними традиціями та важливими міжнародними подіями.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 22 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Міжнародний день фольклору

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні Україна та весь світ відзначають Міжнародний день фольклору. Це свято є чудовою нагодою згадати про багатство та різноманіття культурної спадщини людства, що передається з покоління у покоління через традиції, історії, танці, музику та інші форми мистецтва.

Фольклор є невід'ємною частиною ідентичності кожної нації, він об'єднує людей, зберігає пам'ять про минуле та надихає на майбутнє. Саме тому збереження та популяризація фольклору є надзвичайно важливими завданнями для кожної громади.

Цікаво, що термін «фольклор» вперше був використаний британським археологом Вільямом Джоном Томсом саме 22 серпня 1846 року у статті, опублікованій у лондонському журналі «Atheneum».

День зубної феї

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День зубної феї, що відзначається двічі на рік – 28 лютого та 22 серпня, приносить відчуття магії та хвилювання як дітям, так і батькам. Цей дивний день – можливість вшанувати улюблену Зубну фею, яка перетворює втрату молочних зубів на незабутню подію для дітлахів. Він також нагадує про важливість гігієни зубів для дітей. Свято походить зі США, де має назву National Tooth Fairy Day. Але зубні феї приходять до малят в усьому світі.

Міжнародний день пам'яті жертв насильства на основі релігії чи переконань

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році, присвячений вшануванню пам'яті всіх жертв насильства та нетерпимості, що ґрунтується на релігії чи переконаннях. Це нагадування про необхідність поважати різноманітність та захищати свободу думки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого мученика Агафоника

22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За новим церковним календарем 22 серпня православні віряни вшановують пам'ять святого мученика Агафоника. Він жив у III столітті і прийняв мученицьку смерть за свою віру в часи гонінь на християн. Його стійкість і вірність стали прикладом для багатьох.

Цього дня також вшановують пам'ять святих Зотика, Боголіпа, Северина та інших.

Народні прикмети та традиції

У народі 22 серпня існували такі прикмети:

  • Якщо цього дня йде дощ, то осінь буде теплою.
  • Якщо спекотно, то вересень буде посушливим.
  • Дим від багаття стелиться по землі – до швидкого дощу.

Історичні події

  • 1485 – відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;
  • 1531 – молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;
  • 1770 рік – капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;
  • 1795 – у Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;
  • 1864 – підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;
  • 1868 – Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;
  • 1910 – підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;
  • 1918 – відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;
  • 1919 – Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;
  • 1992 – президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Іменини

22 серпня свої іменини святкують: Антон, Герман, Іван, Леонтій, Маркіян, Марія, Федір, Яків.

Теги: релігія традиції свято свята календар

