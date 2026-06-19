Москвичі бояться вийти з дому й прислухаються до неба – світові медіа

NYT: здатність Кремля ізолювати суспільство від наслідків війни стрімко тане

Наймасштабніша за час повномасштабної війни атака українських дронів на Москву опинилася в центрі уваги світових медіа – The New York Times, CNN та NBC News. Про це пише «Главком» з посиланням на ці видання.

Найбільший наліт за роки війни

«Чорний дим від палаючого нафтопереробного заводу затягнув московське небо. Чотири аеропорти терміново призупинили роботу, а частину жвавої кільцевої автомагістралі навколо Москви довелося повністю перекрити», – описує ситуацію The New York Times.

фото із соцмереж

Видання називає це найбільшим нальотом на російську столицю з початку повномасштабного вторгнення. За даними NYT, ця атака підживила головний страх росіян: здатність Кремля ізолювати власне суспільство від наслідків розв'язаної ним війни стрімко тане.

«Дуже страшно»: розповіді мешканців

Цю тезу підтверджують й інтерв'ю з москвичами, які журналісти провели вранці у день атаки. «Правду кажучи, це дуже страшно», – розповіла Наталія Клімова, яка живе неподалік нафтопереробного заводу, в коментарі CNN. Від гучних вибухів у її матері різко підскочив тиск, але відвезти її до лікаря жінка не змогла – зізналася, що боялася вийти на вулицю.

фото із соцмереж

Інша мешканка російської столиці анонімно розповіла NBC News, що останнім часом прислухається до звуків у небі «з більшою тривогою». А психологиня, яка теж попросила не називати її ім'я, зазначила, що планує виїхати з країни, якщо вибухи почнуть лунати ближче до центру Москви.

«Люди досі не можуть скласти два плюс два»

Своїми враженнями з NYT телефоном поділився 44-річний москвич Ніколай, який живе за шість кілометрів на північний схід від заводу. За його словами, жодних сирен чи офіційних сповіщень у місті не було – хоча величезний стовп диму було добре видно навіть з його будинку. Прізвища Ніколай просив не вказувати через страх переслідування з боку влади за обговорення наслідків атаки.

Чоловік називає себе противником Путіна та війни і каже, що завжди розумів: російська агресія проти України рано чи пізно повернеться назад у Росію. За його спостереженнями, сусіди – переважно робітничий клас – зараз сильно налякані, проте більшість досі не здатна пов'язати вторгнення в Україну з вибухами у власному домі.

«Люди вранці ходили по двору й розгублено питали: "Ну як таке взагалі можливо?". Я бачу злість і повне нерозуміння, але люди досі не можуть скласти два плюс два», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – атака пошкодила установку Euro+, через що підприємство повністю зупинило роботу.