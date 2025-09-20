Росія перетворила стадіон у Маріуполі на пропагандистський плацдарм (фото)

Зірка займає майже всю площу поля та добре помітна навіть із супутникових знімків і на картах Google

На газоні стадіону окупанти намалювали величезну червону зірку, що є офіційним логотипом Збройних сил РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська спотворили футбольне поле, перетворивши його на інструмент пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

На газоні стадіону вони намалювали величезну червону зірку, що є офіційним логотипом Збройних сил РФ та молодіжного воєнізованого руху «Юнармія». Ця зірка займає майже всю площу поля та добре помітна навіть із супутникових знімків і на картах Google.

Також можна побачити, що окрім зірки вони ще зобразили три слова: «Долг, Честь, Отвага».

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.