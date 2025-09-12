Ворог наближається до Краматорська: ISW повідомив деталі

Останні тижні бої між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині були одними з найгарячіших

На Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Фахівці також наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Варто зазначити, що ISW не може підтвердити ці заяви. Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, аби захопити всю Донецьку область, зокрема, її міста-фортеці Краматорськ та Слов′янськ.

Нагадаємо, останні тижні бої між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині були одними з найгарячіших. Ситуація досі залишається вкрай напруженою, а російські війська, які раніше здійснили прорив, продовжують створювати проблеми для української логістики. За інформацією від командирів підрозділів, причини початкового успіху ворога та подальші його плани тепер зрозумілі, розповідає OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

Як повідомлялося, російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.