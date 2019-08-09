Правила підвищення кваліфікації адвокатів набули чинності з 1 серпня



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В Україні запровадили обов'язкову практику постійного і безперервного навчання та вдосконалення професійних навичок протягом всієї адвокатської кар'єри

Ми рухаємося до міжнародних стандартів life-time learning, прийнятих в юридичних професіях у всьому світі - Орлов

З 1 липня нові правила підвищення кваліфікації адвокатів набули чинності остаточно і стали обов'язковими для всіх, хто хоче бути частиною адвокатського співтовариства. Цими правилами посилили вимоги для всіх причетних до адвокатури діючих адвокатів, новачків у професії, операторів підвищення кваліфікації (лекторів, експертів права, охочих проводити навчання).

Про це голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва Ігор Орлов, написав у своєму блозі на Korrespondent.net.

«Прохідний бар'єр входу в професію підвищили не просто так. Таким чином ми рухаємося до міжнародних стандартів life-time learning, прийнятих в юридичних професіях у всьому світі. Іншими словами, впроваджуємо обов'язкову практику постійного і безперервного навчання та вдосконалення професійних навичок протягом всієї адвокатської кар'єри», - прокоментував юрист.



Орлов також зазначив, що сьогодні адвокатам доводиться працювати в умовах постійно мінливого законодавства, судової реформи, і їх здатність швидко підлаштовуватися під ці умови визначає і якість наданих правових послуг населенню, і успіх кар'єри самого адвоката.

Юрист також пояснив, у чому суть нововведень. Так, наприклад, адвокатам-початківцям в перші три роки своєї практики доведеться відвідувати не менше 16 годин занять щорічно. За кожне заняття їм будуть нараховувати по 1 балу. Отже, річна норма – 16 кваліфікаційних балів.

Адвокатам зі стажем необхідно набирати по 10 балів на рік, ця норма залишилася незмінною.

Нові Правила також посилили вимоги і для тих, хто тільки входить у професію. Крім іспиту, що приймає Кваліфікаційно-дисциплінарна палата адвокатів регіону, кандидати повинні отримати базовий практичний досвід під час стажування.

Процес входження в адвокатську професію передбачає адаптаційний курс для стажистів, складається із 7 модулів з окремих тем. Правила вводять єдиний стандарт викладання і встановлюють більш жорсткі вимоги до операторів з професійного навчання адвокатів.

1 липня 2019 року сторонні лектори позбавлені права видавати сертифікати про підвищення кваліфікації адвокатів. Повноваження керувати і координувати процес покладені на Центр акредитації Вищої школи адвокатури.