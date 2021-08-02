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    Представники яких професій зароблятимуть найбільше

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    Це не юристи і не стоматологи - Представники яких професій зароблятимуть найбільше
    Це не юристи і не стоматологи

    У цих фахівців будуть найприбутковіші посади

    Найбільш високооплачувані професії в Україні – це в основному IT-ринок. Там щодня є тисячі вакансій, які дуже добре оплачуються. Про це розповіла експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна, пише Україна 24.

    Спеціалістка повідомила, що найбільше високооплачуваних вакансій є на IT-ринку.

    «Їх багато, якщо ми говоримо про осудних і адекватних, вони потрібні скрізь. Якщо говорити про професіоналів, то найбільше горить в цьому сенсі ринок IT-фахівців. Великі роботодавці скаржаться, що у них по тисячі-півтори вакансій. Це великі аутсорсингові компанії, у яких багато запитів від іноземних і вітчизняних замовників. Відповідно, кількість фахівців, які могли б зайнятися проектом, і кількість проектів, які вимагають цього, — велика різниця», – розповіла Пашкіна.

    Але є й інші сфери, де зараз гостро стоїть питання з нестачею кадрів. Наприклад, це менеджери з продажу, співробітники на виробництво, інженерія.

    «Мають попит менеджери з продажу, вони повинні отримувати досить пристойні гроші, через те, що ринок розвивається. Торгівля трохи оговталася від локдауну і теж пропонує непогані гроші.

    Виробництво завжди вимагало фахівців, і хороший початківець інженер з англійською мовою може отримувати 500-800 євро на старті», – зазначила експертка з працевлаштування.

    Зараз в Україні багато сфер, де потрібні хороші фахівці. За це роботодавці готові платити значні суми грошей.

    «Багато професійних сфер вимагають хороших фахівців і за це готові переплачувати, тому що в цьому році, на жаль, вступна кампанія показала, що ми любимо менеджерів, юристів, філологів, психологів і так далі, а інженери та IT-шники не дуже популярні. Відповідно, дефіцит буде продовжуватися і зарплати будуть рости», – сказала вона.

    Нагадаємо, експерти вважають, що через 10 років інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Ці вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами будуть змушені навчатися нової професії.

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    Теги: гроші Україна
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    Представники яких професій зароблятимуть найбільше