Зеленський провідав поранених захисників у Запоріжжі

Очільник України поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень на Запорізькому напрямку

Президент відзначив воїнів орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з пораненими захисниками та медиками в одній з лікарень Запоріжжя. Очільник України відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень на Запорізькому напрямку й зараз відновлюються та проходять реабілітацію. «Складний напрямок, ми сьогодні були там. Дякую вам за службу й захист України. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав він.

фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні». Також очільник України поспілкувався з військовими медиками й відзначив їх орденом княгині Ольги та орденами Данила Галицького.

«Хочу вам подякувати за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. Ваша професія дуже важлива. Ви маєте складну місію, що дає надію нашим воїнам і повертає їх до життя», – додав Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні», військових медиків – орденом княгині Ольги та орденами Данила Галицького фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі.