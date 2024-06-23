Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза

Вікторія Марченко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
Оригінальні привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
фото: pixabay.com

Івана Купала святкують у 2024 році в ніч проти 24 червня

Свято Івана Купала – одне з найзагадковіших і чарівних свят, яке відзначається в одну з найкоротших ночей року. В цьому році святкування Івана Купала відбудеться  у ніч проти 24 червня. Це свято наповнене давніми ритуалами: розпалювання вогнища, купання в річці та пошук таємничої квітки папороті.

В такий магічний день важливо зробити привітання зі святом Івана Купала унікальним, тож саме у матеріалі «Главкома» зможете знайти класні листівки та привітання.

Зміст

Привітання зі святом Івана Купала у прозі

Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб чарівність цього дня принесла у ваше життя багато радості, здоров'я та любові. Нехай вогнище зігріває ваші серця, а купальська ніч дарує натхнення і щастя. На Івана Купала бажаю цвіт папороті знайти та щастя віднайти.

***

Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували вас кожного дня. На Івана Купала хочуть всі у ліс піти та цвіт папороті знайти, як не знайдеш то не злися.

***

Зі святом Івана Купала! Бажаю, щоб чарівність цього дня принесла у ваше життя багато радості, здоров’я та любові. Нехай вогнище Івана Купала зігріває ваші серця, а купальська ніч дарує натхнення і щастя. На Івана Купала бажаю цвіт папороті знайти та щастя віднайти.

***

Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров’я та радість супроводжували тебе кожного дня. 

***

Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.

***

Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!

***

Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та благополуччя. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!

Привітання з днем Івана Купала у віршах

Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.

***

Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!

***

Вітаю зі святом Івана Купала,
Нехай буде доля щаслива й ясна.
Бажаю здоров'я, любові, тепла,
Щоб в житті вашому радість жила.

***

Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.

Листівки на Івана Купала

Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 1
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 2
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 3
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 4
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 5
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза фото 6
Вітальні листівки зі святом Івана Купала
Вітальні листівки зі святом Івана Купала
зображення: glavcom.ua

Як святкують Івана купала?

Свято Івана Купала, яке відзначають у ніч з 23 на 24 червня, є одним із найстаріших та найчарівніших свят в Україні. Це свято символізує поєднання води та вогню, очищення та оновлення, кохання та магії. 

В цей день люди збираються біля річок і озер, розпалюють великі вогнища та стрибають через них. Дівчата плетуть вінки з польових квітів і трав, які потім пускають на воду, ворожачи на судженого. Якщо вінок пливе, це обіцяє швидке заміжжя, а якщо тоне – довге дівування. Хлопці ж, у свою чергу, намагаються дістати вінки з води, таким чином показуючи свої почуття до дівчат.

Також, існує легенда, що в цю ніч цвіте папороть, і той, хто знайде цю квітку, отримає щастя та багатство. Святкування Івана Купала в Україні – це поєднання язичницьких та християнських традицій, що створює унікальну атмосферу та дарує незабутні враження.

Читайте також:

Теги: свята соціум традиції календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Зібров користується популярністю серед молоді
Молодша, ніж у Олега Винника? Павло Зібров похизувався своєю новою аудиторією
Сьогодні, 12:01
Нардепи нагадали, що у різний час у писемних джерелах назву населеного пункту фіксували як Броварі
Нардепи зареєстрували законопроєкт про перейменування міста Бровари
Вчора, 20:59
22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
22 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:30
Міжнародний день водоспаду відзначається щороку 16 червня
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня, 01:03
Жінці повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
13 червня, 21:30
9 червня – День друзів
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 червня, 00:21
3 червня День велосипедиста. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня, 00:00
Людство пережило небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років
Нас чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?
30 травня, 17:33
Цього року 26 травня відзначається День Києва
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 травня, 00:06

Суспільство

Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
Привітання зі святом Івана Купала: листівки, вірші та проза
Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону
Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації
Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації
Нардеп пояснив, чим буде корисний «Резерв+» під час бронювання аграріїв
Нардеп пояснив, чим буде корисний «Резерв+» під час бронювання аграріїв
«Азов» попросив допомоги у жителів чотирьох окупованих міст Луганщини
«Азов» попросив допомоги у жителів чотирьох окупованих міст Луганщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
28K
У Києві пролунали вибухи
27K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
23K
Трійця 2024 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
13K
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Новини

За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Сьогодні, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Сьогодні, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Вчора, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua