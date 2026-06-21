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Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Окраїнця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Окраїнця
Сергію Окраїнцю назавжди 39 років
колаж: glavcom.ua

Захисник служив командиром 3-го стрілецького відділення 106-ї окремої бригади тероборони

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Окраїнця.

Молодший сержант Сергій Окраїнець, псевдо Кіт, поліг 14 жовтня 2024 року в бою з ворогом поблизу хутора Зелений Шлях у Курській області РФ. Він зазнав смертельних поранень внаслідок мінометного та артилерійського обстрілу. Захисникові було 39 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».   

Сергій Окраїнець народився 19 травня 1985 року в селі Панівці на Хмельниччині. Здобув середню освіту. У мирному житті виготовляв і збирав меблі. 

Під час повномасштабної війни Сергій долучився до лав ЗСУ. Служив командиром 3-го стрілецького відділення 106-ї окремої бригади територіальної оборони. 

«Мій чоловік хотів обрати псевдо Фазан. Але його побратим і найкращий друг сказав: «Ти – Кіт, бо дуже спритний і розумний. А я завжди казала Сергію, що він найкраща людина у світі. Неймовірно добрий, відданий своїй родині, справі та країні», – розповіла дружина Марина. 

Молодший сержант Сергій Окраїнець служив командиром 3-го стрілецького відділення 106-ї окремої бригади тероборони
Молодший сержант Сергій Окраїнець служив командиром 3-го стрілецького відділення 106-ї окремої бригади тероборони
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

Захисника нагородили медалями «Ветеран війни», «За оборону рідної держави» та нагрудним знаком «Сили територіальної оборони ЗСУ». 

Поховали воїна в селі Панівці на Хмельниччині.

У захисника залишилися дружина, сини, батьки та сестра.

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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