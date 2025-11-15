Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США

Домінування Китаю у сферах відновлюваної енергетики та електромобілів зміцнює його позиції в кліматичній дипломатії

Через те, що Сполучені Штати вперше за 30 років не надіслали офіційної делегації на щорічний кліматичний саміт ООН, Китай використовує цю нагоду, щоб стати світовим лідером у боротьбі з глобальним потеплінням, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

На цьогорічній конференції COP30 у бразильському місті Белем павільйон Китаю домінує: керівники провідних компаній чистої енергетики презентують своє бачення «зеленого» майбутнього, а дипломати активно працюють за лаштунками. Раніше ці ролі належали Вашингтону, але тепер вони перейшли до Пекіна.

Генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії Франческо Ла Камера зазначив, що домінування Китаю у сферах відновлюваної енергетики та електромобілів зміцнює його позиції в кліматичній дипломатії. Ця зміна відображає зсув у глобальній кліматичній боротьбі після того, як Президент США Дональд Трамп знову вивів країну з Паризької угоди про обмеження глобального потепління та відмовився відправляти високопоставлену делегацію на саміт.

Представниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що Трамп не буде «ставити під загрозу економічну й національну безпеку» заради невизначених кліматичних цілей.

Водночас, критики попереджають, що відмова США від участі послаблює їхні позиції у міжнародних переговорах. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наголосив, що Китай, який є найбільшим у світі джерелом викидів, швидко розширює свою присутність у ланцюгах постачання та виробництві низьковуглецевих технологій.

Цього року павільйон Китаю займає найкраще місце біля входу, на відміну від попередніх років. Заступник міністра екології Китаю Лі Гао заявив, що лідерство його країни у виробництві відновлюваної енергії приносить користь країнам, особливо на Глобальному Півдні. Генеральна директорка COP30 Ана де Тоні високо оцінила роль Китаю, зазначивши, що він демонструє рішучість не лише продовжувати бути лідером Паризької угоди, але й надавати практичну підтримку іншим країнам, пропонуючи конкурентні ціни на «зелені» технології.

За словами дипломатів, Китай також відіграє більш тонку, але ключову роль у досягненні згоди на переговорах, заповнюючи дипломатичну прогалину, залишену Вашингтоном. Один із дипломатів зазначив, що Пекін інвестував значні кошти в зелену економіку і, по суті, став «гарантом кліматичного режиму».

Колишній заступник представника США з питань клімату Сью Бініаз визнала, що Китай має здатність об'єднувати інтереси країн, що розвиваються, але зазначила, що справжнє лідерство належить тій країні, яка виробляє та інвестує в низьковуглецеві технології, а не лише має «найгучніший мікрофон на COP».

Як відомо, Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну.

Минулого року Китай згенерував 1826 терават-годин електроенергії за допомогою сонця та вітру. Це, для порівняння, у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок.