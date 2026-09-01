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У трьох містах Київщини погіршилася якість повітря: рекомендації для жителів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У трьох містах Київщини погіршилася якість повітря: рекомендації для жителів
Вибухи та пожежі на складах і логістичних об'єктах можуть ставати прямою причиною появи дрібнодисперсного пилу в повітрі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах норми

У населених пунктах Іванків, Вишгород та Бровари спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

За даними цілодобового моніторингу, основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей із підвищеною чутливістю.

У зв'язку з цим фахівці радять до нормалізації ситуації:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальну потужність.

У КОВА зазначають, що в інших населених пунктах області, де проводиться спостереження, перевищень допустимих норм хімічних і біологічних речовин не зафіксовано. Також у межах природного фону залишається рівень гамма-випромінювання.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

До слова, у Київській області з 1 до 3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Теги: повітря Київщина пожежа

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