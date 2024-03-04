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Наказували бомбити будинки на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Наказували бомбити будинки на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ
Наразі вирішується питання про оголошення російських генералів у розшук
фото: Офіс генпрокурора

В результаті виконання злочинних наказів генералів РФ загинули десятки мирних українців

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру двом генералам РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час широкомасштабного вторгнення російські військові підрозділи під назвою «Схід» у лютому 2022 року здійснювали «бліцкриг» для захоплення Києва з Білорусі через Чорнобиль, Іванків та Бородянку. Це був один із шляхів російського наступу на столицю.

Саме командувач Східного військового округу ЗС РФ віддав бойовий наказ на застосування бойової авіації по житловим багатоповерховим будинкам в селищі Бородянка Бучанського району Київської області. Інший підозрюваний – командувач 11 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ на виконання злочинного наказу задіяв військовослужбовців для здійснення авіаційних бомбардувальних ударів по житлових багатоповерхових будинках.

Після цього 1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500-кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.

Виконуючи накази підозрюваних щодо авіаційного бомбардування цивільних багатоповерхових житлових будинків в Бородянці, військові РФ зруйнували шість багатоквартирних будинків. Загинуло понад 30 мирних місцевих мешканців. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він віддав наказ військам РФ вторгнутись в регіон з Криму.

Теги: окупанти Офіс Генерального прокурора бомбардування Бородянка

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