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Протестувальники розблокували один із пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Протестувальники розблокували один із пунктів пропуску
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком
фото ілюстративне

Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини перебуває 625 вантажних транспортних засобів

Рух для вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», розблокований. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися», – йдеться в повідомленні.

Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

«У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною», – додали в ДПСУ.

Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

3 грудня у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

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Теги: Україна кордон Словаччина

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