Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)

Страус Лакі переселилась з Курщини до Сум

У сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему. Про це повідомляє «Суспільне».

Військові розповіли, що до їхніх окопів приходила пара ручних страусів, які не боялися людей. Але один з птахів підірвався на міні, тому евакуювати довелося вже одного.

Зазначається, що зазвичай птах мешкає у вольєрі на вулиці, але з настанням морозів його тимчасово переселили у приміщення. Самка їсть зернові, полюбляє траву, кабачки, огірки та яблука.

Нещодавно птаха знесла два зелених яйця. Її назвали Лакі, бо так хотіли бійці.

В майбутньому, ближче до осені, зоопарк хоче назбирати грошей та купити Лакі пару.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що в Одесі леопард поранив співробітника зоопарку, коли той був у клітці. Тварину довелося знешкодити. Пораненого чоловіка шпиталізували в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок.