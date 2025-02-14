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Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)
Австралійський ему у сумському зоопарку
фото: Суспільне Суми

Страус Лакі переселилась з Курщини до Сум

У сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему. Про це повідомляє «Суспільне».

Військові розповіли, що до їхніх окопів приходила пара ручних страусів, які не боялися людей. Але один з птахів підірвався на міні, тому евакуювати довелося вже одного.

Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото) фото 1

Зазначається, що зазвичай птах мешкає у вольєрі на вулиці, але з настанням морозів його тимчасово переселили у приміщення. Самка їсть зернові, полюбляє траву, кабачки, огірки та яблука.

Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото) фото 2

Нещодавно птаха знесла два зелених яйця. Її назвали Лакі, бо так хотіли бійці.

Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото) фото 3

В майбутньому, ближче до осені, зоопарк хоче назбирати грошей та купити Лакі пару.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що в Одесі леопард поранив співробітника зоопарку, коли той був у клітці. Тварину довелося знешкодити. Пораненого чоловіка шпиталізували в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. 

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Теги: Суми зоопарк військові птахи Курщина

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