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    Думки вголос

    Пісні Цоя вже не допоможуть: як росіянам скинути Путіна

    • Слава Рабинович
    • Розсилка
    Пісні Цоя вже не допоможуть: як росіянам скинути Путіна

    Про причини протестів у російському Єкатеринбурзі

    Що насправді сталося в Єкатеринбурзі, якщо подивитися на цю ситуацію з висоти пташиного польоту? Все просто.

    У 1999 році, в якості однієї з технологій мобілізації «лохторату» і фальсифікацій, силові структури, які стояли за спробою обрання Путіна президентом, підірвали житлові будинки в Москві і Волгодонську і попалися на спробі такого ж підриву в Рязані. Відтоді будь-які злочини для путінського ОЗУ, навіть такі, проти людяності - не проблема. Відповідальність не настає. На всіх рівнях - від Путіна до Арашукова, від Патрушева до вбивць Бориса Нємцова, від Сечіна до вбивць Валерія Пшеничного. Відтоді й будь-які фальсифікації - не проблема. Від президентських «виборів» до «виборів»-невиборів будь-якого рівня.

    У 2003 році Путін, Сечін та інші члени самої верхівки путінського ОЗУ знищили ЮКОС, з його ринковою капіталізацією в 40 млрд доларів, вкрали собі (у повністю контрольовану ними «Роснефть») колишні активи ЮКОСа, і незаконно судили і запроторили до в'язниці Ходорковського. Відтоді в країні путінського ОЗУ дозволено будь грабіж всього і всім - на всіх рівнях.

    У 2011 році політичні шахраї і державні злочинці Путін і Медведєв оголосили про зворотну рокіровку - всупереч Конституції, яка забороняла повернення Путіна на будь-який інший термін, понад перші два терміни поспіль. Причому оголосили про це найбільш цинічним чином: «Ми про все це ще чотири роки тому домовилися» - два так звані «юристи» зізналися, що вчиняють мегашахрайство на державному рівні, здійснюють де-факто державний переворот, здійснюють державну зраду, здійснюють найтяжчий кримінальний злочин - силове захоплення і узурпацію влади. Москва обурилася, вийшла на величезні демонстрації - і «печінка по асфальту», та ще й у буквальному сенсі. Зауважу, що тоді жителі Єкатеринбургу не вийшли разом із Москвою.

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    Між 2011 і 2019 роками відбулося багато чого. Але таке мегашахрайство на найвищому державному рівні, демонтаж і руйнування самої держави з усіма його гілками влади, тотальні брехня та лицемірство, космічні крадіжки та корупція, кругова порука та жахлива пропаганда - все це призвело до того, що відбулося і відбувається в Єкатеринбурзі в ці дні.

    «Православнуті» доларові мультимільярдери, із віллами на Лазурному березі, будинками і громадянствами у Великобританії, бажають замолювати гріхи і ставити собі пам'ятники, не відходячи від тимчасово вимушених вахтових місць роботи. Повністю розкладена Російська Православна церква, заснована Сталіним, Берія та НКВД, годується з їхніх рук в особливо великому розмірі, тому що втрата простих прихожан не дозволяє РПЦ утримувати саму себе і жирно їсти. Місцева адміністрація, яку ніколи ніхто не обирав, продає будь-які індульгенції за гроші. І як шулер ставить питання «храм чи сквер», коли такого питання, в принципі, не існує: в Єкатеринбурзі на відстані менше однієї тисячі метрів саме від цього скверу розташовано шість (!!!) діючих храмів.

    Але хіба цього не можна було очікувати? Хіба в 2019 році могло бути по-іншому? Ви не знаєте? Не дуже впевнені у відповіді на це моє запитання?

    Тоді перечитайте коротку історію Росії за останні двадцять років, викладену вище, і подумайте знову.

    Поки ви не вийдете на наш, наш, не будь-чий, а наш «Майдан» (або називайте його як хочете), поки ви не зметете злочинну владу незаконного путінського ОЗУ, яке захопило і узурпувало її, поки ви не відновите конституційний лад і не відбудуєте заново демонтовану державу - у вас буде ця безперервна спіраль злочинів путінського ОЗУ і спроб уникнення відповідальності за них.

    Виходить Москва - повинні вийти Єкатеринбург та всі інші міста. Виходить Єкатеринбург - повинні вийти Москва та всі інші міста. Тільки так переможемо. І ніяк інакше. Усі інші способи залишилися в минулому, поїзд пішов: путінське ОЗУ від незаконно захопленої та узурпованої нею влади мирно, з піснями Цоя, віддерти не вдасться.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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