Пішла в укриття, а потяг поїхав. Журналістка вказала на проблему нових правил «Укрзалізниці»

Евакуація всіх без винятку пасажирів УЗ відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги

Пасажирка покинула потяг та вирушила до вказаного укриття, однак після відбою мала лише кілька хвилин, щоб повернутися до свого поїзда

Українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Пахайчук.

За словами журналістки, після прибуття потяга до Рівного оголосили евакуацію. Через гучномовець пасажирів наполегливо закликали відійти від платформ на безпечну відстань та повідомили адресу найближчого укриття.

скриншот із Facebook

Пахайчук вирішила виконати рекомендації та попрямувала до названого укриття. Водночас, за її спостереженнями, більшість людей на платформі нікуди не пішли. Пасажири, які чекали на потяг у Рівному, намагалися потрапити до вагонів, а частина тих, хто вийшов із них, залишилася на пероні.

«З вокзалу лунає через гучномовець наполегливе прохання відійти з платформ на безпечну відстань і називають адресу найближчого укриття. Тож пру щодуху туди, вокзал же закритий. Звісно, що до укриття ніхто не пішов», – розповіла журналістка.

Після повідомлення про відбій у застосунку Пахайчук побігла назад до вокзалу. Однак офіційне оголошення про завершення небезпеки через вокзальний гучномовець пролунало дещо пізніше.

У цей момент журналістка вже перебувала на мосту над коліями та побачила, як її потяг вирушає зі станції. Пахайчук спробувала зателефонувати на гарячу лінію «Укрзалізниці», однак зв'язатися з оператором їй не вдалося. Згодом вона зустріла чергову по вокзалу. «Потяг же почекав чотири хвилини», – передала журналістка слова працівниці.

скриншот із Facebook

За словами Пахайчук, саме близько чотирьох хвилин їй знадобилося, щоб добігти від укриття, адресу якого перед цим оголосили на вокзалі, назад до платформи.

Журналістка звернула увагу на те, що після евакуації ніхто не перевірив, чи всі пасажири повернулися до потяга. Також у неї виникло питання, чи продовжували інших людей допускати до вагонів під час оголошеної евакуації. Зрештою проблему вдалося вирішити: журналістку забрав наступний потяг. До Києва вона прибула пізніше, ніж мала приїхати своїм рейсом.

Пахайчук закликала «Укрзалізницю» вдосконалити процедуру перевірки пасажирів після евакуації. На її думку, компанії варто враховувати час, необхідний людям, щоб повернутися з найближчих укриттів до платформ.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила роботи під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, дозволяються посадка та висадка пасажирів, а люди самостійно вирішують, чи залишатися на вокзалах і станціях.

За червоного рівня посадка та висадка припиняються, а пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів мають переміщувати до найближчих укриттів.

Водночас рух поїздів, які вже перебувають у дорозі, автоматично не припиняється. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюється окремо з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози.