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Польща перевірить виплати українцям: хто може залишитися без грошей

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Польща перевірить виплати українцям: хто може залишитися без грошей
Підставою для перевірки можуть стати дані про виїзд із Польщі або невідповідності в реєстрах
фото: з відкритих джерел

Польський Заклад соціального страхування (ZUS) перевірятиме, чи продовжують іноземці виконувати умови для отримання допомоги на дітей

У Польщі можуть призупинити виплату допомоги 800+ іноземцям, якщо державні реєстри не підтверджують виконання необхідних умов. Щоб поновити виплати, отримувачеві доведеться надати пояснення та підтверджувальні документи. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Заклад соціального страхування Польщі (ZUS).

Які умови перевірятимуть

За даними ZUS, іноземець має протягом усього періоду отримання 800+ проживати в Польщі разом із дитиною, на яку призначена допомога.

Також заявник має бути професійно активним, тобто підлягати пенсійному страхуванню. Дитина має виконувати обов'язок річної дошкільної підготовки, шкільний обов'язок або обов'язок навчання.

Для громадян України зі статусом UKR вимога щодо професійної активності та проживання в Польщі діє з лютого 2026 року. Для інших громадян третіх країн перевірка професійної активності запроваджена з 1 червня 2026 року.

Коли виплату можуть зупинити

ZUS зазначає, що виплату можуть призупинити, якщо виникнуть сумніви щодо виконання умов. Серед можливих причин:

  • у реєстрі прикордонної служби є інформація про виїзд заявника або дитини з Польщі, але немає даних про повторний в'їзд;
  • у реєстрах ZUS або фонду соціального страхування фермерів немає інформації про пенсійне страхування заявника;
  • у системі освіти відсутні дані про виконання дитиною відповідного обов'язку щодо навчання;
  • у реєстрах є невідповідності в імені, прізвищі, даті народження або номері PESEL заявника чи дитини.

Перевірка факту проживання в Польщі, зокрема, відбувається за даними реєстру бенефіціарів тимчасового захисту, який веде прикордонна служба.

Що робити після зупинки виплати

Якщо ZUS призупинить виплату, отримувачеві надішлють повідомлення з вимогою надати пояснення та докази того, що він і дитина відповідають необхідним умовам.

Інформація про статус допомоги та можливу необхідність надати документи з'явиться в особистому кабінеті eZUS.

На подання пояснень і підтверджень відводиться три дні від моменту отримання відповідного повідомлення. Якщо людина вчасно підтвердить право на допомогу, ZUS поновить виплату з місяця, у якому її було призупинено.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у Польщі обговорюють можливість обмежити купівлю житла іноземцями, зокрема українцями. Віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак заявив, що приплив іноземного капіталу може впливати на вартість нерухомості. Водночас наразі загальної заборони для іноземців на придбання житла в Польщі немає.

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Теги: Польща соцвиплати українці біженці

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