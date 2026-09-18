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«Укрзалізниця» пояснила нові правила руху потягів під час тривог

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» пояснила нові правила руху потягів під час тривог
Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів
фото: «Укрзалізниця»

Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану

«Укрзалізниця» роз'яснила нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Жовтий рівень загрози

За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволятимуться їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах.

Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. При цьому їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів.

Червоний рівень загрози

У разі червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів переміщуватимуть до найближчих укриттів.

Водночас рух поїздів, які перебувають у дорозі, не припинятиметься автоматично. Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози, яку надають моніторингові групи «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» пояснила нові правила руху потягів під час тривог фото 1

«Моніторингові групи «Укрзалізниці» цілодобово стежать за безпековою ситуацією. У разі виявлення повітряних цілей, які можуть становити загрозу для пасажирів або працівників залізниці, вони оперативно повідомляють про це залізничників, після чого за необхідності вживаються заходи для переміщення людей в укриття або інші безпечні місця», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» також розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад, щоб не допускати їх скупчення. За необхідності рух окремих поїздів може бути обмежений або тимчасово припинений. На вокзалах і станціях пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт та застосунок компанії. Також буде оприлюднено рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів.

«Окремо передбачено забезпечення працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, додатковими засобами індивідуального захисту – захисними жилетами та шоломами. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану», – наголосила компанія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів відповідно до рівня повітряної загрози. Крім того, МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, а місцева влада має адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, та прискорити встановлення мобільних укриттів.

Теги: потяг війна Укрзалізниця

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