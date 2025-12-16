Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків

Публікацію зі співчуттями щодо смерті школяра опублікували на сторінці навчального закладу. Медики поліції жодної інформації не надавали

У Тернополі слідчі райуправління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті хлопчика-третьокласника. Про це 16 грудня повідомили на сайті Головного управління Нацполіції Тернопільської області, інформує «Главком»

Як розповіли в обласному Нацполі, публікацію зі співчуттями щодо смерті школяра опублікували 15 грудня на сторінці навчального закладу.

«Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації на спецлінію поліції не надавали», – йдеться в інформації.

Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті дитини. Триває перевірка, повідомили в Нацполіції Тернопільщини.

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області полковник поліції Сергій Зюбаненко наголосив, що поліція, дізналася про трагедію не від медиків, а з інформаційного повідомлення з соцмереж. Це, за його словами, вже викликає запитання, на які суспільство має право отримати відповіді.

«Я наголошую: мова не про звинувачення, а про об’єктивну і неупереджену перевірку. Кожна дія, кожне рішення, кожна хвилина мають бути проаналізовані. Якщо були допущені помилки - суспільство має про це знати, а винні повинні нести відповідальність. Перевірка триває. Про результати ми повідомимо згодом», – додав Зюбаненко.

