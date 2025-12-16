Головна Країна Суспільство
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
Про смерть дитини поліція дізналася 15 грудня
фото: Сергій Зюбаненко/Facebook

Публікацію зі співчуттями щодо смерті школяра опублікували на сторінці навчального закладу. Медики поліції жодної інформації не надавали

У Тернополі слідчі райуправління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті хлопчика-третьокласника. Про це 16 грудня повідомили на сайті Головного управління Нацполіції Тернопільської області, інформує «Главком»

Як розповіли в обласному Нацполі, публікацію зі співчуттями щодо смерті школяра опублікували 15 грудня на сторінці навчального закладу.

«Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації на спецлінію поліції не надавали», – йдеться в інформації.

Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до смерті дитини. Триває перевірка, повідомили в Нацполіції Тернопільщини.

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області полковник поліції Сергій Зюбаненко наголосив, що поліція, дізналася про трагедію не від медиків, а з інформаційного повідомлення з соцмереж. Це, за його словами, вже викликає запитання, на які суспільство має право отримати відповіді.

«Я наголошую: мова не про звинувачення, а про об’єктивну і неупереджену перевірку. Кожна дія, кожне рішення, кожна хвилина мають бути проаналізовані. Якщо були допущені помилки - суспільство має про це знати, а винні повинні нести відповідальність. Перевірка триває. Про результати ми повідомимо згодом», – додав Зюбаненко.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. За даними слідства, у березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога

Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025

