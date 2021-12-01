Позачергові вибори відбудуться на Одещині та Донеччині

Вибори пройдуть навесні 2022 року

Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року. Відповідні постанови буди підтримані на засіданні парламенту.

Згідно з постановою №6226, за яку проголосували 280 народних депутатів, 27 березня відбудуться позачергові вибори Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

Цього ж дня пройдуть позачергові вибори Добропільського міського голови Покровського району Донецької області. За відповідну постанову №5806 проголосували 296 депутатів.

Як відомо, 1 грудня Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство.

До слова, сьогодні «слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото).

Нагадаємо, депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

Також у Раді легендарний доброволець Да Вінчі отримав звання Героя України (фото).

Ще Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі.

Також Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас