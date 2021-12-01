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    Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах

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    Позачергові вибори відбудуться на Одещині та Донеччині - Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах

    Позачергові вибори відбудуться на Одещині та Донеччині

    фото: glavcom.ua

    Вибори пройдуть навесні 2022 року

    Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року. Відповідні постанови буди підтримані на засіданні парламенту.

    Згідно з постановою №6226, за яку проголосували 280 народних депутатів, 27 березня відбудуться позачергові вибори Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

    Цього ж дня пройдуть позачергові вибори Добропільського міського голови Покровського району Донецької області. За відповідну постанову №5806 проголосували 296 депутатів.

    Як відомо, 1 грудня Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство.

    До слова, сьогодні «слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото).

    Нагадаємо, депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

    Також у Раді легендарний доброволець Да Вінчі отримав звання Героя України (фото).

    Ще Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі.

    Також Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас

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    Теги: Верховна Рада вибори місцева влада Донеччина Одещина політика
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    Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах