Речник Держприкордослужби йде до Ради від партії «Сила і честь»



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Слободян наголосив, що програмні засади партії йому близькі і він буде відстоювати ці ідеї, навіть незважаючи на результат виборів в окрузі

«Сила і Честь» розуміє проблеми військових і прагне їх вирішувати, - Слободян

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати від партії «Сила і Честь» речника Держприкордонслужби, полковника Олега Слободяна. Він балотується до Верховної Ради по 187-му мажоритарному округу (м.Хмельницький).

Про це Слободян повідомив на своїй сторінці в соцмережах, йдеться на сайт партії «Сила і честь».

«Програмні засади партії близькі мені і я буду відстоювати ці ідеї, навіть незважаючи на результат виборів в окрузі. Я погоджуюся, що з тим, що єдине, що прискорить перемогу України на усіх фронтах – це побудова успішної демократії. Але демократій не буває там, де понад 50% народу не є середнім класом, а фактично перебувають у рабській підлеглості роботодавцеві. Тому в економічному та соціальному плані підтримка середнього класу і є основою демократії», — зазначив полковник Слободян.

«По-друге, ця команда як ніяка інша розуміє проблеми військових і прагне їх вирішувати. Цей напрямок точно буде в пріоритеті. Я був і залишуся прикордонником і де б я не був, чим би не займався, я завжди буду хвилюватися разом із прикордонниками і радіти вашим досягненням», — підкреслив Олег Слободян.

Нагадаємо, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.

Як повідомлялося, до Верховної Ради балотуються 5845 кандидатів.