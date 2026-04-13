Реформа Агенції оборонних закупівель: НАТО вперше надасть допомогу

Підтримка НАТО полягатиме як у фінансуванні, так і у комплексному підході до трансформації закупівель

«Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції»

НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної підтримки Агенції оборонних закупівель ДОТ. Підтримка реалізовуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії та стосуватиметься підсилення спроможностей агенції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Розширюємо партнерство з НАТО. Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси», – наголосив міністр оборони України Михайло Федоров.

Підтримка DOT-Chain та кібербезпеки

НАТО підтримає розвиток та масштабування системи DOT-Chain для галузі інноваційних технологій та пілотних реформ, які будуть проведені цього року. Окремий акцент – на посиленні кібербезпеки: захисті даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів, що є критично важливими для функціонування оборонних закупівель в умовах війни.

Розвиток рекрутингу та функціональний аудит

Також підтримка буде надана у сфері інституційної спроможності, а саме синхронізації цінностей та культури агенції, посилення процесу рекрутингу, заснованого на цінностях, робота над обізнаністю суспільства про державне забезпечення, а також синхронізації ІТ-інфраструктури Агенції після обʼєднання. Водночас запланована підтримка Наглядової ради Агенції у проведенні функціонального аудиту, який охопить усі ключові процеси – від планування закупівель і укладення контрактів до управління їх виконанням та систем внутрішнього контролю.

«Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи – через інновації, підзвітність та узгодженість процесів», – зазначив член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Тому інновації потрапляли у війська несистемно.