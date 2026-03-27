Чи будуть електронні повістки в «Резерв+»? Роз'яснення Міноборони

glavcom.ua
Міноборони: «Резерв+» має іншу логіку
фото: РБК-Україна

У законодавстві відсутнє саме поняття «електронна повістка»

Міністерство оборони України заперечили інформацію про те, що з квітня нібито почнуть надсилати електронні повістки через застосунок «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Відомство наголосило, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Зокрема, у законодавстві відсутнє саме поняття «електронна повістка», тож жоден державний орган не має повноважень їх формувати чи розсилати.

«У застосунку «Резерв+» такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться. «Резерв+» має іншу логіку. Це інструмент для швидкої та прозорої взаємодії громадян із державою: оновлення даних, доступ до інформації, спрощення процесів без зайвої бюрократії», – йдеться у заяві.

Також у міністерстві додали, що заяви про нібито надсилання «електронних повісток» через «Резерв+» є або наслідком непорозуміння, або свідомим перекручуванням інформації.

Нагадаємо, у мережі поширилася інформація про те, що надсилання повісток в «Дію» нібито стане одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації. Пресслужба українського сервісу державних послуг відповіла на чутки, наголосивши, що повісток у «Дії» не буде.

Раніше застосунок «Резерв+» почав надсилати сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця
