Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ

На відкритті саміту Ради Європи Макрон закликав усі країни активно долучатися до розробки реєстру

Міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Про це повідомляє AFP.

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Виступаючи на відкритті саміту, французький лідер закликав усі країни активно долучатися до розробки реєстру.

«Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії», – виголосив Макрон.

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Як зазначається, міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також загалом для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними чи контрольованими державою підприємствами.

Нагадаємо, що за оцінками ООН, вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше 411 мільярдів доларів.