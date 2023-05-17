Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ
На відкритті саміту Ради Європи Макрон закликав усі країни активно долучатися до розробки реєстру
фото з відкритих джерел

Міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Про це повідомляє AFP.

Виступаючи на відкритті саміту, французький лідер закликав усі країни активно долучатися до розробки реєстру.

«Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії», – виголосив Макрон.

Як зазначається, міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також загалом для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними чи контрольованими державою підприємствами.

Нагадаємо, що за оцінками ООН, вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше 411 мільярдів доларів.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон реєстр Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система ППО Patriot
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
Вчора, 23:35
В Україні ситуація з металобрухтом теж лишається складною
Європейські металурги закликали зупинити вивезення брухту з території ЄС
11 травня, 12:54
За словами військового, перший ешелон ППО займається знищенням повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
11 травня, 11:30

Економіка

Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ
Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ
ООН оцінила вартість відновлення України після вторгнення Росії: цифра шокує
ООН оцінила вартість відновлення України після вторгнення Росії: цифра шокує
Угорщина пояснила, чому блокує транш військової підтримки ЄС для України
Угорщина пояснила, чому блокує транш військової підтримки ЄС для України
Відправляли авіазапчастини Росії: суд США заарештував двох росіян
Відправляли авіазапчастини Росії: суд США заарештував двох росіян
Скільки грошей витратила Росія на ранкову ракетну атаку по Україні
Скільки грошей витратила Росія на ранкову ракетну атаку по Україні
Боррель закликав покарати Індію, яка продає паливо з російської нафти
Боррель закликав покарати Індію, яка продає паливо з російської нафти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
30K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
13K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
12K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
9144
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
7837
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту