Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії

Максим Продан зізнався, що під час виступів на професійному рингу в Італії йому доводилося жити від бою до бою
Боксеру з Буковини Максиму Продану, аби прогодувати родину в Італії, доводиться працювати на фабриці з обробки металу. Як інформує «Главком», про це спортсмен розповів у розмові з NV.

Чоловік працює водієм фургона на підприємстві поруч із домом вісім годин на день, з понеділка по п’ятницю. Він зізнається, що робота не важка й обідня перерва триває півтори години.

«Стабільність потрібна. Стабільності по боях немає в Італії, тому вирішив піти на роботу, бо є жінка, є маленька дитина», – розповів спортсмен, який таким чином працює з січня.

За його словами, роботу на підприємстві запропонував його спонсор, який раніше підтримував боксера.

Максим Продан зізнався, що під час виступів на професійному рингу в Італії йому доводилося жити від бою до бою, існуючи на гонорари, які становлять всього лише п’ять-вісім тисяч євро на рік.

Максим Продан народився у селі Рингач Чернівецькій області. З 2007 по 2012 рік навчався в спортивному клубі «Бояни-Колос». У 18 років став кандидатом у майстри спорту з боксу. Провів 60 боїв, з яких одержав 50 перемог.

У 2013 році переїхав до Мілану. Загалом Продан здобув 24 перемоги, двічі програв та один бій завершив нічиєю через травму руки.

У 2019 році здобув пояс IBF International в поєдинку проти бельгійця Стіва Джамі.

Зараз українець взяв новий вектор у кар'єрі. У квітні боєць поб'ється проти молдованина Іона Катарау, а у травні у нього запланований півфінал за титул чемпіона Італії з Валеріо Мантовані.

Раніше World Boxing оприлюднив оновлений рейтинг боксерів за ваговими категоріями. До нього увійшли семеро представників збірної України. 

Також український професійний бокс отримав нову чемпіонку світу: Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) виборола вакантний титул за версією IBO у другій найлегшій вазі. 

 

Читайте також

На сьогодні успішно оцифровано вже понад 10 млн трудових книжок українців
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
25 березня, 12:13
Будинок подружжя з Хмельницького, яке загинуло внаслідок російської атаки 22 березня 2024 року
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
21 березня, 21:15
Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, заявив Трамп Орбану
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
21 березня, 20:20
«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією
«Метінвест» очолив рейтинг компаній із бездоганною репутацією
18 березня, 15:30
Клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту
У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською
14 березня, 22:41
Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав
Україна увійшла до ТОП-10 найбільших армій світу
10 березня, 13:25
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
7 березня, 05:53
Подія сталася вранці в навчальному закладі на вулиці Героїв полку «Азов»
У школі на Оболоні дитина застрягла в батареї: як рятували хлопчика (фото)
5 березня, 10:53
Окупант записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор»
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
1 березня, 21:15

Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»
Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
