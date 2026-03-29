Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії

Максим Продан розповів, як заробляє кошти на життя за кордоном

Боксеру з Буковини Максиму Продану, аби прогодувати родину в Італії, доводиться працювати на фабриці з обробки металу. Як інформує «Главком», про це спортсмен розповів у розмові з NV.

Чоловік працює водієм фургона на підприємстві поруч із домом вісім годин на день, з понеділка по п’ятницю. Він зізнається, що робота не важка й обідня перерва триває півтори години.

«Стабільність потрібна. Стабільності по боях немає в Італії, тому вирішив піти на роботу, бо є жінка, є маленька дитина», – розповів спортсмен, який таким чином працює з січня.

За його словами, роботу на підприємстві запропонував його спонсор, який раніше підтримував боксера.

Максим Продан зізнався, що під час виступів на професійному рингу в Італії йому доводилося жити від бою до бою, існуючи на гонорари, які становлять всього лише п’ять-вісім тисяч євро на рік.

Максим Продан народився у селі Рингач Чернівецькій області. З 2007 по 2012 рік навчався в спортивному клубі «Бояни-Колос». У 18 років став кандидатом у майстри спорту з боксу. Провів 60 боїв, з яких одержав 50 перемог.

У 2013 році переїхав до Мілану. Загалом Продан здобув 24 перемоги, двічі програв та один бій завершив нічиєю через травму руки.

У 2019 році здобув пояс IBF International в поєдинку проти бельгійця Стіва Джамі.

Зараз українець взяв новий вектор у кар'єрі. У квітні боєць поб'ється проти молдованина Іона Катарау, а у травні у нього запланований півфінал за титул чемпіона Італії з Валеріо Мантовані.

Раніше World Boxing оприлюднив оновлений рейтинг боксерів за ваговими категоріями. До нього увійшли семеро представників збірної України.

Також український професійний бокс отримав нову чемпіонку світу: Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) виборола вакантний титул за версією IBO у другій найлегшій вазі.