Репортерка сконфузилась в ефірі оновленого телеканалу «Рада»

Кореспондентка з двох спроб не зуміла правильно вимовити назву храму Архістратига Михаїла

Очевидиця не стрималась і почала у прямому ефірі повчати журналістку

У суботу, 18 грудня, під час прямого ефіру на оновленому телеканалі «Рада» журналістка потрапила у конфузну ситуацію. Репортерка не змогла вимовити назву храму. Відповідне відео з'явилося у соцмережі Facebook.

Кореспондентка була присутня біля храму Архістратига Михаїла. Під час прямої трансляції журналістка не змогла правильно вимовити назву собору. Жінка, яка проходила повз, двічі виправила журналістку.

Нагадаємо, парламентський телеканал «Рада», котрий нещодавно втрапив у скандал через те, що тут працюватимуть ведучі із медіа проросійського політика Віктора Медведчука, отримав несподіваного захисника. Так, за ЗМІ заступився народний депутат Микола Тищенко.

До слова, телеканал «Рада» відсторонив політтехнолога Володимира Петрова від ефіру.

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