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    Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 6 червня

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    У всіх областях України 6 червня пройде дощ з грозою - Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 6 червня
    У всіх областях України 6 червня пройде дощ з грозою
    Фото: Главком

    Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23...+25 градусів

    У неділю, 6 червня, до України переміститься циклон і майже весь наступний тиждень погода буде нестійкою та вологою. Періодично місцями йтимуть дощі з грозами. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Пощастить з бехмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

    Температура повітря у неділю та понеділок, 6 та 7 червня, істотно не зміниться, буде помірно тепло, сильної спеки не очікується. Вночі 8-14 градусів, удень 17-23 градуси, у західних та південних областях до 26 градусів.

    Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23...+25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найпрохолодніше на Сході та Черкащині – +20...+22. Жителям решти регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21...+23.

    Прогноз погоди в Україні на 6 червня
    Прогноз погоди в Україні на 6 червня

    Щодо Києва, то метеорологи жителям та гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже згідно з прогнозами, дощитиме, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.

    Тим часом у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 6 червня