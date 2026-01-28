Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту

Євген Шибалов прямував на конфренцію у Гарварді, коли його зупинили на кордоні

Військовому відмовили у перетині кордону через відсутність оформленої відстрочки

Колишній військовополонений та журналіст Євген Шибалов не зміг перетнути кордон. Військового не випустили прикордонники. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військового.

Євген Шибалов розповів, що його зупинили на КПВВ «Рава-Руська», коли він перетинав кордоном рейсовим автобусом до Варшави. Колишній військовополонений прямував на конференцію у Гарвард.

Відомо, що звільнені з полону військові мають право на відстрочку від служби. Однак є певні нюанси, про які розповів захисник. «З одного боку, колишні військовополонені не підлягають обов'язкової мобілізації. Вирушаючи у подорож, я наївно сподівався, що хоча б в цьому випадку пряма норма закону працюватиме як слід. А з іншого – колишні полонені мають право повернутися до війська добровільно, тож формально лишаються військовозобовʼязаними. І саме тому мене не випустили», – поділився військовий.

24 лютого 2022 року Євген Шибалов добровільно вступив до лав ЗСУ фото: Facebook/Євген Шибалов

Через деякий час Євген Шибалов повідомив, що його все ж таки випустили за кордон. Військовий розповів, що прикордонники відправили запит до головного офісу Державної прикордонної служби. «Прикордонники посадили мене на наступний автобус і вмовили водія безплатно підкинути до аеропорту у Варшаві. Зійшлися з ними на тому, що після повернення таки сходжу у свій ТЦК і зроблю ту дурну відстрочку. І розкажу їм, звісно, що я думаю про їхню звичку не повідомляти людині деякі нюанси під час взяття на облік після демобілізації», – написав Євген Шибалов.

фото: Facebook/Євген Шибалов

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони України зазначили, що люди, звільнені з полону, мають право на відстрочку від мобілізації та на виїзд за кордон. Однак для цього треба оформити відстрочку.

«Подібні ситуації, на жаль, трапляються. Тому і ДПСУ, і Міноборони нагадують: перетин державного кордону здійснюється відповідно до чинних правил.Особи, звільнені з полону, дійсно мають право на відстрочку від мобілізації і, відповідно, на виїзд за кордон. Водночас оформити цю відстрочку потрібно заздалегідь. Перший раз – звернувшись до ТЦК та СП. Потім можна онлайн через Резерв+», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Що відомо про Євгена Шибалова

фото: Facebook/Євген Шибалов

Євген Шибалов працював журналістом у виданні «Дзеркало тижня» в Донецьку. У 2015 році він почав займатися гуманітарною та миротворчою роботою на Сході України у швейцарській міжнародній неурядовій організації «Центр гуманітарного діалогу». В перший день повномаштабного вторгненя Євген Шибалов добровільно вступив до лав ЗСУ як стрілець-гранатометник. З травня 2022 року військовий сім місяців пробув у російському полоні.

Після повернення з полону за обміном він продовжив службу в ЗСУ оператором БПЛА. Згодом військовий демобілізувався та очолив управління євроінтеграції в Міністерстві у справах ветеранів. Пізніше почав працювати незалежним консультантом з питань безпеки, гуманітарної діяльності та ветеранської політики.

Раніше «Главком» писав, що колишній журналіст «Дзеркала тижня», відомий у Донбасі (брати родом зі сходу України) проукраїнський медійник, активіст, військовий, який воював на Бахмутському напрямку, людина, яка пройшла російський полон, Євген Шибалов втратив молодшого брата у Курській області РФ. Військовий за життя був оператором та монтажером телеканалу PTV UA.