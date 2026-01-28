Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Євген Шибалов прямував на конфренцію у Гарварді, коли його зупинили на кордоні
фото: Facebook/Євген Шибалов

Військовому відмовили у перетині кордону через відсутність оформленої відстрочки 

Колишній військовополонений та журналіст Євген Шибалов не зміг перетнути кордон. Військового не випустили прикордонники. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військового.

Євген Шибалов розповів, що його зупинили на КПВВ «Рава-Руська», коли він перетинав кордоном рейсовим автобусом до Варшави. Колишній військовополонений прямував на конференцію у Гарвард.

Відомо, що звільнені з полону військові мають право на відстрочку від служби. Однак є певні нюанси, про які розповів захисник. «З одного боку, колишні військовополонені не підлягають обов'язкової мобілізації. Вирушаючи у подорож, я наївно сподівався, що хоча б в цьому випадку пряма норма закону працюватиме як слід. А з іншого – колишні полонені мають право повернутися до війська добровільно, тож формально лишаються військовозобовʼязаними. І саме тому мене не випустили», – поділився військовий.

24 лютого 2022 року Євген Шибалов добровільно вступив до лав ЗСУ
24 лютого 2022 року Євген Шибалов добровільно вступив до лав ЗСУ
фото: Facebook/Євген Шибалов

Через деякий час Євген Шибалов повідомив, що його все ж таки випустили за кордон. Військовий розповів, що прикордонники відправили запит до головного офісу Державної прикордонної служби. «Прикордонники посадили мене на наступний автобус і вмовили водія безплатно підкинути до аеропорту у Варшаві. Зійшлися з ними на тому, що після повернення таки сходжу у свій ТЦК і зроблю ту дурну відстрочку. І розкажу їм, звісно, що я думаю про їхню звичку не повідомляти людині деякі нюанси під час взяття на облік після демобілізації», – написав Євген Шибалов.

Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту фото 1
фото: Facebook/Євген Шибалов

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони України зазначили, що люди, звільнені з полону, мають право на відстрочку від мобілізації та на виїзд за кордон. Однак для цього треба оформити відстрочку.

«Подібні ситуації, на жаль, трапляються. Тому і ДПСУ, і Міноборони нагадують: перетин державного кордону здійснюється відповідно до чинних правил.Особи, звільнені з полону, дійсно мають право на відстрочку від мобілізації і, відповідно, на виїзд за кордон. Водночас оформити цю відстрочку потрібно заздалегідь. Перший раз – звернувшись до ТЦК та СП. Потім можна онлайн через Резерв+», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Що відомо про Євгена Шибалова

Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту фото 2
фото: Facebook/Євген Шибалов

Євген Шибалов працював журналістом у виданні «Дзеркало тижня» в Донецьку. У 2015 році він почав займатися гуманітарною та миротворчою роботою на Сході України у швейцарській міжнародній неурядовій організації «Центр гуманітарного діалогу». В перший день повномаштабного вторгненя Євген Шибалов добровільно вступив до лав ЗСУ як стрілець-гранатометник. З травня 2022 року військовий сім місяців пробув у російському полоні. 

Після повернення з полону за обміном він продовжив службу в ЗСУ оператором БПЛА. Згодом військовий демобілізувався та очолив управління євроінтеграції в Міністерстві у справах ветеранів. Пізніше почав працювати незалежним консультантом з питань безпеки, гуманітарної діяльності та ветеранської політики.

Раніше «Главком» писав, що колишній журналіст «Дзеркала тижня», відомий у Донбасі (брати родом зі сходу України) проукраїнський медійник, активіст, військовий, який воював на Бахмутському напрямку, людина, яка пройшла російський полон, Євген Шибалов втратив молодшого брата у Курській області РФ. Військовий за життя був оператором та монтажером телеканалу PTV UA.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба прикордонники кордон полон військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість знайдених справ про нові злочини військових РФ – побутові конфлікти, у половині яких згадані алкоголь та наркотики
Убивства, катування, ДТП. Як у Росії працює схема «війна проти України замість в'язниці»
6 сiчня, 15:30
Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими, загиблими внаслідок операції США
Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими, загиблими внаслідок операції США
7 сiчня, 02:16
Сибіга заявив, що Київ врахував занепокоєння Гани та її звернення щодо повернення громадянина цієї країни
Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина
8 сiчня, 05:20
Підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність
15 сiчня, 01:34
Ветеран зі Львівщини після протезування кінцівок став на лижі, здйснивши свою мрію
Український військовий став на лижі після втрати чотирьох кінцівок (фото, відео)
27 сiчня, 15:57
Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
Вчора, 16:41
Президент провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком
Зеленський визначився з кандидатами на посаду очільника Держприкордонслужби
4 сiчня, 15:26
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
4 сiчня, 17:51
Швеція направила військових до Гренландії
Швеція направила військових до Гренландії
14 сiчня, 20:46

Суспільство

29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
Китайський Новий рік 2026: коли починається і як святкувати
Китайський Новий рік 2026: коли починається і як святкувати

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua