Родина повернутого з полону бійця має віддати державі 15 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Родина повернутого з полону бійця має віддати державі 15 млн грн
Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК
фото: Львівська ОВА

Представник омбудсмена наголосив, що буде проведено розслідування, щоб з'ясувати, чиєю була помилка

Неймовірна історія порятунку бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила Назара Далецького, якого вважали загиблим і поховали на Львівщині ще у 2022 році, створила складний юридичний прецедент. Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ZaxidNet.

Як зазначає видання, таку заяву зробив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний під час сесії Львівської обласної ради.

46-річний мешканець села Великий Дорошів Назар Далецький вважався зниклим безвісти з травня 2022 року під час боїв на сході.

Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

«Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна», – сказав Тарас Подвірний.

За його словами, для родини «найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава».

Згідно з чинним законодавством, родина отримала від держави одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн, передбачену у разі смерті військовослужбовця під час виконання бойових завдань.

Представник омбудсмена наголосив, що буде проведено розслідування, щоб з'ясувати, чиєю була помилка: лабораторії чи процесу ідентифікації тіла. Оскільки експертиза ДНК вважається надзвичайно точною, фахівці мають встановити, як саме сталося помилкове співпадіння.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – каже він.

Глава держави наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

