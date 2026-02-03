Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі

Подати заяву про неотримання російських пенсій необхідно до 1 квітня

Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам з окупованих територій і переселенцям, які пройшли фізичну ідентифікацію, але ще не встигли подати заяву про неотримання виплат від РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна.

Глава міністерства повідомив, що пенсіонерам надається додатковий час для завершення бюрократичних процедур. За його словами, подати заяву про неотримання російських пенсій необхідно до 1 квітня. Це дасть змогу безперервно отримувати українські виплати.

Варто зазначити, що громадяни, які пройдуть ідентифікацію протягом лютого, отримають виплати одразу за два місяці (січень і лютий). «Люди не залишаться без доходу під час складної зими і зможуть спокійно завершити всі процедури», – каже він.

Улютін повідомив, що процес ідентифікації став серйозним випробуванням через бюрократичні бар'єри. За його словами, з початку січня ПФУ вже відновив виплати для 50 тис. осіб.

Урядовець додав що соцпрацівники активно зв'язуються з пенсіонерами, особливо фокусуючись на людях з інвалідністю. При цьому спільно з громадськими організаціями готуються зміни до підзаконних актів, щоб назавжди прибрати зайву бюрократію під час перевірок.

«Ми не боїмося визнавати помилки. Бачимо, де система дала збій, і вже працюємо над поправкою», – пояснив він, додавши, що верифікація залишається необхідною для захисту пенсіонерів від шахрайства.

Нагадаємо, в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За словами міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

До слова, роки навчання в університеті можуть бути зараховані до пенсійного стажу лише за умови, якщо вони припадають на період до 2004 року та підтверджені дипломом, довідкою або записом у трудовій книжці.