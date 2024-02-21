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Влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні
Перейменування вулиці Маскавас підтримали 38 із 60 міських депутатів
фото: Delfi

Ризька дума підтримала перейменування низки інших вулиць, названих на честь російських письменників

Депутати Ризької думи більшістю голосів ухвалили рішення перейменувати другу за протяжністю вулицю латвійської столиці Маскавас (Московську). Про це повідомляє Delfi.

Рішення про перейменування вулиці Маскавас – другої за протяжністю в Ризі – підтримали 38 із 60 міських депутатів.

Після цього вулиця отримає назву Латгалес, а одна з її ділянок матиме назву Ластадіяс із міркувань безпеки, щоб в оперативних служб не було помилкових викликів на колишні адреси.

Також Ризька дума підтримала перейменування низки інших вулиць, названих на честь російських письменників і поетів – Пушкіна, Лермонтова, Тургенєва, Гоголя.

Віцемер Риги Едвардс Ратнієкс, який представляв проєкт про перейменування, заявив, що назви вулиць нагадують про російську окупацію та пов'язані з державою-агресором. Він наголосив, що у зв’язку з війною Росії проти України перейменування також підтримують у суспільстві.

Зазначимо, що вулиця Маскавас у Ризі мала таку назву з 1851 року. Але з 1938-го і до радянської окупації 1940-го її перейменували на Латгалес (за назвою латвійського історичного регіону).

Раніше перейменування підтримали місцеві громадські організації, а також Центр державної мови, депутати Сейму та історики.

Як повідомлялося, Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги.

До слова, у Латвії на знак солідарності з Україною 24 лютого о 9:00 оголосять «хвилину мовчання».

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Теги: війна Рига Латвія декомунізація вулиця

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