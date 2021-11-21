Незвично та поетично. Міністр Резніков обмінявся з дружиною подарунками

У пари 20 років різниці у віці, проте це не заважає їхньому сімейному щастю

У пари 20 років різниці у віці, проте це не заважає їхньому сімейному щастю

Що подарувала пара один одному на ювілей?

Відома телеведуча та дружина міністра оборони України Олексія Резнікова Юлія Зорій у програмі «Світське життя» розповіла про подарунки на день народження, якими вони обмінялися.

Цього року пара святкувала два ювілеї: Юлії виповнилося 35 років, а Олексію – 55. На цю річницю Зорій подарувала чоловіку оригінальний подарунок – браслет «відправ дотик». Щоразу, коли Юлія доторкається до браслета, він починає вібрувати на руці в Олексія, навіть якщо пара перебуває на відстані один від одного.

«Оскільки Олексій дуже часто у відрядженнях, я знайшла таку штучку... Доторкнешся до браслету, а він там йому передає різні вібрації, тобто «я думаю про тебе», і він згадує», – коментує Юлія.

Резніков у свою чергу подарував дружині каблучку з надписом «Я тебе кохаю».

Також Юлія Зорій розповіла, що почала вивчати внутрішній туризм України, оскільки разом із чоловіком вони не можуть подорожувати за кордон. Через свій статус Резніков повинен постійно бути на зв’язку та у швидкому доступі.

Нагадаємо, що 25 липня 2020 року Олексій Рєзніков та Юлія Зорій одружилися. Пара оголосила про заручини в лютому 2020 року, дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

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