Росія оголосила у розшук керівництво Міжнародного кримінального суду

Подробиці кримінальних справ, порушених проти суддів, наразі не відомі

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. Про це повідомляє «Медіазона».

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За даними російського МВС, усі троє «розшукуються за статтею кримінального кодексу», однак не зазначається ні за якою статтею, ні подробиці кримінальної справи.

Як зазначає видання, у картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначена інформація про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «нет».

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Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.