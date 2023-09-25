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Росія оголосила у розшук керівництво Міжнародного кримінального суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія оголосила у розшук керівництво Міжнародного кримінального суду
Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну
фото з відкритих джерел

Подробиці кримінальних справ, порушених проти суддів, наразі не відомі

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. Про це повідомляє «Медіазона».

За даними російського МВС, усі троє «розшукуються за статтею кримінального кодексу», однак не зазначається ні за якою статтею, ні подробиці кримінальної справи.

Як зазначає видання, у картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначена інформація про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі «національність» стоїть слово «нет».

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Теги: Міжнародний кримінальний суд розшук путін росія арешт

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