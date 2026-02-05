Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз

До 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%. Фото: Радіо Свобода

Демографічна ситуація в РФ стрімко погіршується та говорить про прискорене старіння суспільства

У РФ стрімко погіршується демографічна ситуація. Це відбувається на тлі прискорення старіння суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, частка населення РФ віком 0–35 років скоротилася з 55% у 1990 році і до 40% у 2025–му. Причому після 2020 року темпи цього падіння помітно прискорилися.

Як прогнозують у Службі зовнішньої розвідки України, така динаміка формує довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни.

«Дані наочно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі «суспільства людей похилого віку», характерної для найбільш демографічно виснажених держав», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Як повідомляється, особливістю російської демографічної кризи є різко виражений гендерний дисбаланс. Як свідчить статистика, чоловіче населення вимирає, що призводить до переважання жінок.

До того ж ситуацію погіршує війна Росії проти України. А це:

Масові втрати з-поміж чоловіків призовного та працездатного віку;

Зростання інвалідності,

Еміграція та демографічна «яма».

Варто зауважити, що війна має не лише безпосередні військові та економічні наслідки, а залишається потужним каталізатором довгострокової демографічної деградації. І як стверджують аналітики, у 2040 році основним жителем РФ стане жінка віком 50–55 років.

Зауважимо, станом на початок 2026 року населення Росії оцінюється приблизно в 143,5 млн осіб, хоча офіційні цифри можуть коливатися через демографічні проблеми та міграційні процеси.

Росстат у жовтні 2025 року опублікував новий демографічний прогноз РФ до кінця 2045 року, згідно з яким населення Росії скоротиться до 138,77 млн осіб.

Нагадаємо, розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області.