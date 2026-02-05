Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
До 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%. Фото: Радіо Свобода
фото: Радіо Свобода

Демографічна ситуація в РФ стрімко погіршується та говорить про прискорене старіння суспільства 

У РФ стрімко погіршується демографічна ситуація. Це відбувається на тлі прискорення старіння суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, частка населення РФ віком 0–35 років скоротилася з 55% у 1990 році і до 40% у 2025–му. Причому після 2020 року темпи цього падіння помітно прискорилися.

Як прогнозують у Службі зовнішньої розвідки України, така динаміка формує довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни.

«Дані наочно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі «суспільства людей похилого віку», характерної для найбільш демографічно виснажених держав», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Як повідомляється, особливістю російської демографічної кризи є різко виражений гендерний дисбаланс. Як свідчить статистика, чоловіче населення вимирає, що призводить до переважання жінок.

До того ж ситуацію погіршує війна Росії проти України. А це:

  • Масові втрати з-поміж чоловіків призовного та працездатного віку;
  • Зростання інвалідності,
  • Еміграція та демографічна «яма».

Варто зауважити, що війна має не лише безпосередні військові та економічні наслідки, а залишається потужним каталізатором довгострокової демографічної деградації. І як стверджують аналітики, у 2040 році основним жителем РФ стане жінка віком 50–55 років.

Зауважимо, станом на початок 2026 року населення Росії оцінюється приблизно в 143,5 млн осіб, хоча офіційні цифри можуть коливатися через демографічні проблеми та міграційні процеси.

Росстат у жовтні 2025 року опублікував новий демографічний прогноз РФ до кінця 2045 року, згідно з яким населення Росії скоротиться до 138,77 млн осіб.

Нагадаємо, розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області.

 

Читайте також:

Теги: росія війна демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому
12 сiчня, 23:33
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
20 сiчня, 17:11
Гуртожиток у Тюмені мешканці якого звернулися до Путіна, щоб їм допомогли відремонтувати аварійне житло
Через війну проти України? РФ зупинила держпрограму розселення з аварійного житла
6 сiчня, 06:31
Мазунов брав участь у миротворчих Місіях ООН в Ліберії у складі українського військового контингенту у 2005, 2007, 2009 роках
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова
14 сiчня, 09:00
У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
25 сiчня, 19:58
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
29 сiчня, 20:01
Українські підприємства «Метінвесту» торік перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток та 690 млн грн екологічного податку
«Метінвест» Ахметова у 2025 році сплатив 18,7 млрд грн податків до бюджету України
2 лютого, 15:30
Нині триває 1439-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
1 лютого, 08:13

Суспільство

Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права
Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua