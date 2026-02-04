Головна Світ Соціум
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Серед російських чоловіків 40 років зросла статистика захворюваності на сифіліс у 2024 році
Найбільше випадків захворюваності на сифіліс в Росії виявляють у 40-річних чоловіків

У Росії фіксують стрімке зростання захворюваності на сифіліс. За останні чотири роки захворюваність зросла на 63%. відповідну інформацію поширють російські ЗМІ. Про це повідомляє «Главком».

Різке зростання захворюваності на сифіліс почалося ще у 2021 році. Наприклад у 2020 році, фіксували 15,3 тис. звернень від росіян. Проте у 2024 році показники зросли до 25,1 тис. випадків захворювань, тобто збільшилися на 64,05 %.

Найбільше випадків захворюваності на сифіліс виявляють серед 40-річних громадян РФ чоловічої статі. Зазначається, що в цій віковій групі з 2020 року з показником 4,7 тис. хворих, у 2024 році зросла до 9,7 тис.

Деякі джерела стверджують, що з 2024 року по 2025 рік захворюваність на сифіліс в Росії знизилася на 16%, однак науковий центр дерматовенерології та косметології МОЗ РФ повідомляє, що ці дані спотворюють. «Наразі вимоги до реєстрації посилилися. І сам собою цей чинник міг призвести до видимого зростання цифр», – заявив один із представників Росспоживнагляду Вадим Покровський.

За його словами, причиною зростання захворюваності на сифіліс серед росіян криється в тому, що вони не використовують традиційні методи контрацепції через зростання цін на презервативи. До того ж хворі часто займаються самолікуванням та врешті не доліковуються.

Раніше «Главком» писав про те, що у Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), у 2024 році було діагностовано 9519 випадків цієї інфекції, що передається переважно статевим шляхом. Це на 3,9% більше, ніж роком раніше. Переважну більшість інфікованих становлять чоловіки, які мають сексуальні контакти з чоловіками. Жінки торік склали лише 7,6% від загальної кількості хворих.

Повідомлялося, як венерологиня пояснила, чому сифіліс в Україні відмовляються лікувати одним уколом, як у США. Цей препарат справді прекрасно працює, але для профілактики. Для лікування цього не достатньо. 

