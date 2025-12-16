Відключення світла 17 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У середу, 17 грудня, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Окрім цього, для промислових об’єктів передбачено застосування обмеження потужності.

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – повідомили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин. Громадян закликають дотримуватися режиму ощадливого споживання, коли електроенергія повертається за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та прискорити відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.

