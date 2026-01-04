Протести проти дій США у Венесуелі на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Президент Аргентини Хав’єр Мілей одним із перших підтримав дії США

Військова операція США у Венесуелі, результатом якої стало затримання Ніколаса Мадуро, викликала миттєву та діаметрально протилежну реакцію світових лідерів. Як повідомляє Reuters, міжнародна спільнота фактично розкололася на тих, хто вітає повалення диктатури, і тих, хто вбачає у діях Вашингтона загрозу світовому порядку, передає «Главком».

Президент Аргентини Хав’єр Мілей одним із перших підтримав дії США, назвавши новини з Каракаса «чудовими для вільного світу». На його думку, це закономірний фінал режиму, що ігнорував волю народу. Схожу позицію зайняв прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який відзначив «сміливе лідерство» Дональда Трампа та професіоналізм американських військових. Також про легітимність операції заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, назвавши дії США «захисними».

Найбільш критично висловився президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він наголосив, що бомбардування суверенної держави та викрадення її лідера перетинають «неприйнятну лінію» та повертають регіон до часів найгірших зовнішніх втручань.

Позиція ключових країн та організацій:

Речник Генсека Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш «глибоко тривожений» і вважає операцію «небезпечним прецедентом», що суперечить Статуту ООН.

Китай засудив «гегемоністську поведінку» США, а Росія назвала інцидент «актом збройної агресії» та зажадала негайних пояснень.

Мексика та Колумбія висловили протест проти порушення суверенітету Венесуели, закликаючи до діалогу замість сили.

Європейський Союз зайняв дипломатичну позицію. Висока представниця ЄС Кая Каллас підкреслила, що Мадуро не мав легітимності, проте наголосила на необхідності дотримання міжнародного права. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку народу Венесуели у прагненні до демократичного переходу.

Водночас лідери Франції, Німеччини та Іспанії виявилися більш обережними. Еммануель Макрон сподівається на передачу влади Едмундо Гонсалесу, тоді як прем’єр Іспанії Педро Санчес застеріг від втручань, що штовхають Латинську Америку до «горизонту войовничості».

Наразі більшість країн очікує на засідання Ради Безпеки ООН, де має бути надана правова оцінка діям США.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні. Про це CNN підтвердили у Департаменті поліції Нью-Йорка.

До Мангеттена затриманого доставили гелікоптером, після чого кортеж правоохоронних машин супроводив його до пенітенціарної установи.