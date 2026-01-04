Головна Світ Політика
search button user button menu button

Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters
Протести проти дій США у Венесуелі на Таймс-сквер у Нью-Йорку
фото: Reuters/Джина Мун

Президент Аргентини Хав’єр Мілей одним із перших підтримав дії США

Військова операція США у Венесуелі, результатом якої стало затримання Ніколаса Мадуро, викликала миттєву та діаметрально протилежну реакцію світових лідерів. Як повідомляє Reuters, міжнародна спільнота фактично розкололася на тих, хто вітає повалення диктатури, і тих, хто вбачає у діях Вашингтона загрозу світовому порядку, передає «Главком».

Президент Аргентини Хав’єр Мілей одним із перших підтримав дії США, назвавши новини з Каракаса «чудовими для вільного світу». На його думку, це закономірний фінал режиму, що ігнорував волю народу. Схожу позицію зайняв прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який відзначив «сміливе лідерство» Дональда Трампа та професіоналізм американських військових. Також про легітимність операції заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, назвавши дії США «захисними».

Найбільш критично висловився президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він наголосив, що бомбардування суверенної держави та викрадення її лідера перетинають «неприйнятну лінію» та повертають регіон до часів найгірших зовнішніх втручань.

Позиція ключових країн та організацій:

  • Речник Генсека Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш «глибоко тривожений» і вважає операцію «небезпечним прецедентом», що суперечить Статуту ООН.
  • Китай засудив «гегемоністську поведінку» США, а Росія назвала інцидент «актом збройної агресії» та зажадала негайних пояснень.
  • Мексика та Колумбія висловили протест проти порушення суверенітету Венесуели, закликаючи до діалогу замість сили.

Європейський Союз зайняв дипломатичну позицію. Висока представниця ЄС Кая Каллас підкреслила, що Мадуро не мав легітимності, проте наголосила на необхідності дотримання міжнародного права. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку народу Венесуели у прагненні до демократичного переходу.

Водночас лідери Франції, Німеччини та Іспанії виявилися більш обережними. Еммануель Макрон сподівається на передачу влади Едмундо Гонсалесу, тоді як прем’єр Іспанії Педро Санчес застеріг від втручань, що штовхають Латинську Америку до «горизонту войовничості».

Наразі більшість країн очікує на засідання Ради Безпеки ООН, де має бути надана правова оцінка діям США.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні. Про це CNN підтвердили у Департаменті поліції Нью-Йорка.

До Мангеттена затриманого доставили гелікоптером, після чого кортеж правоохоронних машин супроводив його до пенітенціарної установи.

Теги: США Колумбія Еммануель Макрон Беньямін Нетаньягу Педро Санчес Європейський Союз Кая Каллас Джорджа Мелоні Венесуела росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Падіння режиму Мадуро протягом багатьох років був відданим і активним союзником Росії
Падіння режиму Мадуро матиме негативні наслідки і для самого Путіна
19 грудня, 2025, 14:14
Україна і ЄС погодять позицію перед новим раундом переговорів
Україна та ЄС згуртують позиції перед новими переговорами з США
8 грудня, 2025, 11:23
Європа зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування
Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters
18 грудня, 2025, 10:06
Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси
СБУ арештувала в Одесі судно «тіньового» флоту РФ
10 грудня, 2025, 11:12
Документ підтримали 77 сенаторів з обох партій, 20 висловилися проти
Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України
17 грудня, 2025, 21:32
Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС
Вступ України до ЄС може бути прискорений – президент
18 грудня, 2025, 15:26
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 2025, 14:11
За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
Вчора, 16:59

Політика

Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро
Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро
Скільки людей загинуло під час ударів США по Венесуелі: дані NYT
Скільки людей загинуло під час ударів США по Венесуелі: дані NYT
«Пекло на землі» для затриманих: CNN розкрив, у яких умовах чекатиме на суд Мадуро
«Пекло на землі» для затриманих: CNN розкрив, у яких умовах чекатиме на суд Мадуро
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua