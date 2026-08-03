Заморожені активи Росії. Новий прем'єр поставив завдання послам

Сергій Корецький закликав дипломатів переконувати партнерів підтримати конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив українським послам активізувати роботу з іноземними партнерами щодо конфіскації заморожених російських активів. Глава уряду наголосив, що цей процес буде тривалим і складним із юридичної точки зору, однак Україна вже зараз має формувати міжнародну підтримку такого рішення, передає кореспондент «Главкома».

За словами Корецького, одним із ключових завдань української дипломатії залишається переконання партнерів у необхідності спрямувати заморожені російські активи на відшкодування збитків, завданих війною. «Росіяни мають платити за те, що накоїли», – наголосив прем'єр.

Він зазначив, що в окремих державах існує скептичне ставлення до механізму конфіскації таких активів. Саме тому українські дипломати мають пояснювати партнерам, що Україна не прагне отримати російське майно як таке, а домагається справедливої компенсації за руйнування, яких завдала російська агресія.

Корецький підкреслив, що питання використання заморожених російських активів має залишатися одним із пріоритетних напрямів міжнародної роботи України.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Корецький провів нараду з представниками аграрного бізнесу через посилення російських атак на портову інфраструктуру. Тоді глава уряду заявив, що Кабмін працює над диверсифікацією логістичних маршрутів, підтримкою експортерів та посиленням співпраці з міжнародними партнерами для збереження українського експорту.

Нагадаємо, Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі €3,47 млрд у межах механізму Ukraine Support Loan. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб та посилення обороноздатності держави. Загалом у 2026 році в межах цієї програми для України передбачено €45 млрд, з яких уже залучено €11,6 млрд.