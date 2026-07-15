Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності
Зеленський відзначив колишню прем'єрку Свириденко та віцепрем'єра Шмигаля
фото з відкритих джерел

Президент відзначив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого V

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності відзначив державними нагородами колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля. Відповідний указ №604/2026 оприлюднений на сайті глави держави, пише «Главком».

Згідно з документом, Юлію Свириденко, яка обіймала посаду прем'єр-міністра України у 2025–2026 роках, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж нагороду отримав перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, який також був прем'єром з 2020 по 2025 рік.

Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності фото 1

В указі зазначається, що державні нагороди присвоєно «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку».

У середу, 15 липня, Україна відзначає День Української Державності. Мета свята – вшанування традицій українського державотворення, що сягають часів Київської Русі. День Української Державності був започаткований указом президента України 24 серпня 2021 року. Про встановлення нового державного свята президент Володимир Зеленський оголосив під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

До слова, 15 липня, до Києва з нагоди Дня Української Державності прибули лідери європейських держав та високопосадовці,

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль Володимир Зеленський Юлія Свириденко державні нагороди свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оцінив конфлікт із Зеленським як телевізійне шоу
Трамп зробив несподіване зізнання про Україну
19 червня, 18:21
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 червня, 00:00
Відносини України та Польщі дали тріщину через УПА
Як історична суперечка впливає на відносини між Україною та Польщею. Аналіз Politico
1 липня, 04:40
Майбутня станція метро «Варшавська»
Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»
24 червня, 13:55
Трамп хоче нагородити своїх синів важливою відзнакою
Трамп потрапив у курйоз через невдалий жарт про своїх синів
2 липня, 16:53
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
4 липня, 13:37
Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
8 липня, 16:24
У Запорізькій області з'явилася нова сільська військова адміністрація
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Запоріжжі
23 червня, 20:50
Зеленський у червні затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни
Чому Зеленський дав Росії саме 40 днів? Пояснення The Economist
3 липня, 10:59

Політика

Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності
Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності
Депутат повідомив, чим унікальний кандидат в прем'єри Корецький
Депутат повідомив, чим унікальний кандидат в прем'єри Корецький
Сімейний бізнес Корецького. Журналісти дослідили, на чому заробляє родина майбутнього глави уряду
Сімейний бізнес Корецького. Журналісти дослідили, на чому заробляє родина майбутнього глави уряду
Членство в ЄС стало ближчим. Україна відкрила новий переговорний кластер
Членство в ЄС стало ближчим. Україна відкрила новий переговорний кластер
Сметанін заявив про звільнення з посади очільника «Укроборонпрому»
Сметанін заявив про звільнення з посади очільника «Укроборонпрому»
Рада підтримала відставку Свириденко. Як голосували нардепи
Рада підтримала відставку Свириденко. Як голосували нардепи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
171K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua