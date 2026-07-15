Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня Української Державності

Президент відзначив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого V

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності відзначив державними нагородами колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля. Відповідний указ №604/2026 оприлюднений на сайті глави держави, пише «Главком».

Згідно з документом, Юлію Свириденко, яка обіймала посаду прем'єр-міністра України у 2025–2026 роках, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж нагороду отримав перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, який також був прем'єром з 2020 по 2025 рік.

В указі зазначається, що державні нагороди присвоєно «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку».

У середу, 15 липня, Україна відзначає День Української Державності. Мета свята – вшанування традицій українського державотворення, що сягають часів Київської Русі. День Української Державності був започаткований указом президента України 24 серпня 2021 року. Про встановлення нового державного свята президент Володимир Зеленський оголосив під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

До слова, 15 липня, до Києва з нагоди Дня Української Державності прибули лідери європейських держав та високопосадовці,