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Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд
Наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за нового прем'єр-міністра
фото з відкритих джерел

Відставка Свириденко автоматично потягне за собою звільнення всього Кабінету Міністрів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами нардепа, відставка Свириденко автоматично потягне за собою звільнення всього Кабінету Міністрів та запустить процес повного перезавантаження уряду.

Станом на зараз остаточного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра ще немає – тривають політичні консультації.

Як повідомив Железняк, серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища:

  • Генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький.
  • Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, який раніше вже обіймав посаду премʼєра.
  • Міністр оборони Михайло Федоров.
  • Мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією нардепа, переведення Юлії Свириденко на посаду посла у Вашингтоні є дещо вимушеним кроком, до якого влада не готувалася заздалегідь.

«На цьому пленарному тижні 13-14 липня точно буде звільнення премʼєра. Це означає що весь уряд йде у відставку і стає «виконуючим обовʼязки». Тимчасово роль ПМ буде виконувати Шмигаль, як перший віцепремʼєр», – пояснює Железняк.

У вівторок фракція «Слуга народу» збереться на засідання для обговорення кадрових питань. Однак не факт, що призначення нового прем'єра та затвердження нового складу Кабміну відбудеться цього ж тижня.

Згідно з процедурою, це мають бути два окремих голосування: спочатку парламент призначає прем'єр-міністра, а вже він згодом подає на розгляд Ради свій склад уряду.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького. 

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Теги: міністр відставка Володимир Зеленський президент влада Михайло Федоров парламент Денис Шмигаль фракція звільнення Ігор Терехов Юлія Свириденко

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