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Незабаром повернуться графіки відключень світла? Шмигаль зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Незабаром повернуться графіки відключень світла? Шмигаль зробив заяву
Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання світла
фото: depositphotos

Шмигаль: Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години – це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми

Українська енергосистема готується до максимальних серпневих навантажень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт. На нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях», – підкреслив міністр.

Шмигаль наголосив, що на виконання доручення Міненерго вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

  • відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;
  • готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;
  • буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Кожен може допомогти енергетикам. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00-23:00) – це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми», – підсумував міністр.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: енергетика Міненерго Денис Шмигаль відключення світла

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