Останній день на посаді. Свириденко показала щемливе фото

Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року

У кадрі – донька віцепрем'єрки Тетяни Бережної на ім'я Осака

У свій останній робочий день після відставки з посади прем'єр-міністерки України Юлія Свириденко опублікувала світлину із дитиною на руках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал посадовиці.

«Так закінчується мій останній день на посаді Прем'єр-міністерки України», – написала Свириденко до світлини.

На фото Юлія Свириденко тримає на руках малечу. Судячи з допису, це донька віцепрем'єр-міністерки – міністерки культури України Тетяни Бережної, яку та назвала Осакою. Дівчинка народилася 25 грудня 2025 року.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Свириденко: за проголосували 258 народних депутатів, один – проти, ще п'ятеро утрималися. Перед голосуванням вона відзвітувала про роботу уряду.

фото: Telegram канал Юлії Свириденко

Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконує Денис Шмигаль. Розгляд кандидатури Сергія Корецького на посаду нового очільника уряду Рада запланувала на 16 липня – того ж дня парламент спробує сформувати оновлений склад Кабміну.

Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року. Про оновлення Кабінету міністрів президент Володимир Зеленський оголосив 12 липня, пояснивши кадрові рішення зміною політичної стратегії держави. Главі уряду він запропонував залишитися в команді та очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», не уточнивши, про яку саме посаду йдеться.

Реакцію на кадрові перестановки в українському уряді вже озвучили в Євросоюзі. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що подібні рішення – внутрішня справа кожної країни, і Брюссель готовий співпрацювати з тими, кого призначить українська влада, за умови, що реформи триватимуть.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки роботи на своїй посаді, назвавши головні досягнення відомства за час каденції уряду Свириденко.