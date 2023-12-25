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Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин
Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 25-26 грудня – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гідрометцентр попередив про небезпеку

На високогір'ї Івано-Франківської області та Закарпаття спостерігається небезпека сходження лавин. Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

«Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 25-26 грудня – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», – йдеться в повідомленні.

Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин фото 1

Туристів закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, нещодавно Закарпаття та Львівщину накрила потужна негода (фото).

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Теги: Карпати (гори) Івано-Франківщина Закарпаття

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