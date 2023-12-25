Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 25-26 грудня – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей

Гідрометцентр попередив про небезпеку

На високогір'ї Івано-Франківської області та Закарпаття спостерігається небезпека сходження лавин. Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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«Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 25-26 грудня – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», – йдеться в повідомленні.

Туристів закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, нещодавно Закарпаття та Львівщину накрила потужна негода (фото).