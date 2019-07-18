Росія намагається заблокувати «Український тиждень» за допомогою німецької компанії



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Предметом претензії російських чиновників стала публікація від 2015 року «Міфи і легенди «Правого сектору», що інформує про ДУК ПС»

Провідником волі Кремля стала звичайна приватна німецька компанія, що погоджується заблокувати українське ЗМІ через «екстремістський контент»

Видання «Український тиждень» закликає підтримати його у війні з Росією. Про це йдеться на сайті Тиждень.ua.

Журналісти повідомили, що «провідником волі Кремля стала звичайна приватна німецька компанія». «Маємо факт: провайдер Hetzner Online GmbH отримав від повідомлення про те, що на сайті Тижня міститься інформація, що закликає до екстремістських дій, що є порушенням законодавства РФ, а тому наш сайт має бути заблокований, доки ми не видалимо «екстремістський контент», - пишуть у виданні.

Зазначається, що «предметом претензії російських чиновників стала публікація від 2015 року «Міфи і легенди «Правого сектору», що не містить у собі жодних закликів, а лише інформує про ДУК ПС».

Журналісти Тижня зауважують, що «показове в цій історії є те, що німецька приватна компанія слухняно виконує припис російської влади і вимагає від Тижня «відреагувати» на нього».

«Зрозуміло, ми не будемо нічого доводити «Роскомнадзору», а тим більше видаляти контент. Тиждень відомий тим, що завжди дбає про власний імідж, не торгує принципами. Ви ніколи не знайдете наше видання у прайсах джинси. Звичайно, ми спроможні забезпечити безперебійну роботу своїх онлайн-ресурсів у ситуації, що склалася. Як казали у відомому анекдоті, «не дочекаєтеся», - пишуть у виданні.

Також у Тижні звертають увагу на те, що «російські органи під приводом боротьби з екстремізмом можуть розгорнути дискредитаційну кампанію і просто заблокувати українські ресурси, які орендують потужності в Німеччині, а можливо, і в інших європейських країнах».

Тиждень звернувся до МЗС України із закликом провести відповідні консультації з німецькими дипломатами, щоб захистити українсько-німецькі економічні відносини, які не повинні ставати об’єктом російської агресії.

До слова, рівно п’ять років тому «Роскомнадзором» намагався заблокувати «Главком». У серпні 2014 року той самий німецький провайдер Hetzner Online AG надіслав повідомлення «Главкому», що готовий виконати вимогу «Роскомнадзору», який хотів, щоб видання видалило інформацію про сепаратизм в Росії.