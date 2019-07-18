Росія намагається заблокувати «Український тиждень» за допомогою німецької компанії
Провідником волі Кремля стала звичайна приватна німецька компанія, що погоджується заблокувати українське ЗМІ через «екстремістський контент»
Видання «Український тиждень» закликає підтримати його у війні з Росією. Про це йдеться на сайті Тиждень.ua.
Журналісти повідомили, що «провідником волі Кремля стала звичайна приватна німецька компанія». «Маємо факт: провайдер Hetzner Online GmbH отримав від повідомлення про те, що на сайті Тижня міститься інформація, що закликає до екстремістських дій, що є порушенням законодавства РФ, а тому наш сайт має бути заблокований, доки ми не видалимо «екстремістський контент», - пишуть у виданні.
Зазначається, що «предметом претензії російських чиновників стала публікація від 2015 року «Міфи і легенди «Правого сектору», що не містить у собі жодних закликів, а лише інформує про ДУК ПС».
Журналісти Тижня зауважують, що «показове в цій історії є те, що німецька приватна компанія слухняно виконує припис російської влади і вимагає від Тижня «відреагувати» на нього».
«Зрозуміло, ми не будемо нічого доводити «Роскомнадзору», а тим більше видаляти контент. Тиждень відомий тим, що завжди дбає про власний імідж, не торгує принципами. Ви ніколи не знайдете наше видання у прайсах джинси. Звичайно, ми спроможні забезпечити безперебійну роботу своїх онлайн-ресурсів у ситуації, що склалася. Як казали у відомому анекдоті, «не дочекаєтеся», - пишуть у виданні.
Також у Тижні звертають увагу на те, що «російські органи під приводом боротьби з екстремізмом можуть розгорнути дискредитаційну кампанію і просто заблокувати українські ресурси, які орендують потужності в Німеччині, а можливо, і в інших європейських країнах».
Тиждень звернувся до МЗС України із закликом провести відповідні консультації з німецькими дипломатами, щоб захистити українсько-німецькі економічні відносини, які не повинні ставати об’єктом російської агресії.
До слова, рівно п’ять років тому «Роскомнадзором» намагався заблокувати «Главком». У серпні 2014 року той самий німецький провайдер Hetzner Online AG надіслав повідомлення «Главкому», що готовий виконати вимогу «Роскомнадзору», який хотів, щоб видання видалило інформацію про сепаратизм в Росії.Тоді у ситуацію втрутились МЗС і омбудсмен Валерія Лутковська. Також «Репортери без кордонів» стали на захист українського сайту «Главком» і українські журналісти перемогли.