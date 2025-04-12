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Розслідувач пояснив, як РФ впливає на інші країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Розслідувач пояснив, як РФ впливає на інші країни
Анатолій Остапенко вважає, що російські спецслужби мають можливість працювати з політичним керівництвом США
фото: скріншот із відео

Росіяни люблять «закидати» своїх людей у різні країни

Росія має вплив через свої культурні осередки по всьому світу. Вона застосовує їх для шпіонажу, впливу на внутрішню політику інших країн. Спецслужби РФ перетворили культуру на дуже небезпечну зброю. Про це говорить журналіст-розслідувач, редактор і співведучий YouTube-проєкту «Телебачення Торонто» Анатолій Остапенко в інтерв’ю «Суспільному», повідомляє «Главком».

«Культура. Вони плодять центри російської культури, де виховують цілі покоління, і цих людей потім пробують вербувати. Плюс це часто неформальна дипломатія. У них є купа організацій, що працюють під дахом спецслужб – наприклад, 5-ї служби ФСБ, яка займається зовнішньополітичними зв'язками, створює агентурні мережі в країнах Європи, колишнього Радянського Союзу. Ми розповідали, як вони вкладалися в ультраправих політиків, наприклад, у Німеччині», – говорить експерт.

Так, громадський діяч Амрам Петросян, який діяв в Україні, а потім переїхав у Росію, працював із депутатами «Альтернативи для Німеччини». Вони робили якісь спільні культурні програми. І ці депутати потім лобіювали скасування санкцій. Один із них, уже колишній депутат, зараз виступає у Соловйова, пояснив механізм впливу Остапенко.

«У якийсь момент це стає питанням грошей – можливо, навіть під час першої зустрічі. Але загалом це ідеологічний момент. І ще – конспірологія. Ми часто бачимо, що їхні «клієнти» – конспірологи. Люди, які вірять у всесвітню змову масонів», – пояснює Анатолій.

Він говорить, що росіянам такі агенти потрібні з різних причин. Перш за все, це політичний вплив як, до прикладу, робота на скасування санкцій. Партія «Альтернатива для Німеччини» здавалася свого часу маргінальною, а зараз вона набирає ваги.

А ще, відзначає фахівець, росіяни люблять «закидати» своїх людей в інші країни. Це було поширено в часи Холодної війни. Вони там живуть під несправжніми прізвищами, навчаються, заводять родини.

«А потім виявлялося, що це – агенти російського ГРУ. Росіяни робили це не для того, щоб людина в бінокль спостерігала за базою НАТО. Ні, ти живеш, працюєш, добираєшся до найвищих щаблів і можеш впливати на рішення військового або політичного керівництва», – каже журналіст-розслідувач.

Також Анатолій Остапенко вважає, що російські спецслужби мають можливість працювати з політичним керівництвом США або впливати на їхніх громадських діячів. Вони це роблять через неформальну дипломатію та лобізм. Також він відзначає фінансовий інтерес американської сторони.

Нагадаємо, Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру.

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