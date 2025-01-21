Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки з російським шпигуном Пабло Гонсалесом

На початку 2022-го Гонсалес був затриманий у Польщі, а в серпні 2024-го повернувся до РФ у рамках обміну ув'язненими

Журналістка та громадська діячка Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки зі шпигуном РФ Пабло Гонсалесом. В інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій співзасновниця фонду імені Бориса Нємцова підтвердила, що вона мала роман з Пабло Гонсалесом (або Павлом Рубцовим), який під виглядом іспанського журналіста стежив за представниками російської опозиції в Європі. Про це повідомляє російська редакція німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle.

За словами Нємцової, вона познайомилася з Гонсалесом у 2016 році на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Їхні романтичні відносини тривали з 2017 по 2019 рік. Перші підозри щодо особистості Гонсалеса з'явилися у Нємцової після того, як її подруга, яка жила в Іспанії, сказала: «Пабло, годі брехати, ти не баск, ти чистий російський».

Побоювання також підтверджували політичні погляди Гонсалеса, яких він не приховував. «Він страшний антиамериканіст», – пояснила Нємцова.

У 2023 році, коли Гонсалеса вже затримали, Нємцову було допитано польськими слідчими. Вона побачила звіти Гонсалеса, присвячені навіть їй самій. Нємцова також розповіла, що саме вона запропонувала обміняти Гонсалеса на опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, який відбував у РФ 25-річний термін за звинуваченням у держзраді.

Пабло Гонсалес – іспанський журналіст, який працював у зонах воєнних конфліктів, зокрема в Україні, та за сумісництвом російський шпигун. За роки своєї діяльності він також встиг неабияк «зачарувати» російську опозицію: Пабло Гонсалес, він же 42-річний Павло Рубцов, зустрічався з донькою Бориса Нємцова.

28 лютого 2022 року Гонсалеса заарештували в польському місті Перемишль за підозрою в «участі в діяльності іноземної розвідки». Польська влада стверджувала, що журналіст був агентом ГРУ, військової розвідки Росії. Йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. Однак вже в серпні 2024 року Гонсалес вийшов з літака в Анкарі – там його радісно зустрічав не хто інший, як Володимир Путін, розповів журналіст The Guardian Шон Вокер.

Жанна Нємцова познайомилася з Пабло Гонсалесом в січні 2016 року в Страсбурзі на зустрічі, де вона закликала Парламентську асамблею Ради Європи призначити спеціального доповідача для розслідування вбивства її батька, опозиціонера Бориса Нємцова.

Після їхньої першої зустрічі Нємцова включила Гонсалеса до списку розсилки для публічних заходів фонду імені Бориса Нємцова. Він приходив на кожну зустріч і поступово знайомився з нею ближче. У якийсь момент їхні стосунки набули романтичного характеру.

Через Нємцову та її соратників Гонсалес познайомився з багатьма іншими російськими дисидентами, зокрема з Іллею Яшиним. Своїм новим російським друзям журналіст розповідав, що він одружений і має дітей, проте його шлюб розпадається і вони з дружиною просто друзі. Хоча він згадував про те, що має російське походження, Гонсалес казав, що не був у Росії з дитинства, і навіть запитав у росіян поради щодо отримання візи.

«Якби хтось із них погуглив його журналістську діяльність, то знайшов би статті для видання Gara, які він писав у Москві. Вони також могли б побачити появу Гонсалеса на підтримуваному Кремлем каналі Russia Today, виступ на якому він використав, щоб звинуватити прозахідний уряд України в тому, що він платив іспанській газеті за прихильне висвітлення подій», – йдеться у матеріалі.

Цікаво, що Гонсалес не приховував своєї підтримки так званих «ЛДНР». Однак подібні висловлювання журналіста російські опозиціонери ігнорували нібито через його баскське походження. Зокрема Жанна Нємцова вирішила просто не обговорювати з ним політику, коли зрозуміла, що він «дивиться на світ трохи інакше».

Також Гонсалес часто бував в Україні та працював у зоні АТО. За даними джерела The Guardian в СБУ, він багато років відвідував передову та прифронтові міста, де збирав інформацію про людей, які там працюють. Він також співпрацював з місцевими політиками та військовими. Наразі СБУ продовжує перевіряти, чи були серед контактів Гонсалеса ті, хто знав про його шпигунську діяльність.

Приблизно у 2019 році російські друзі Гонсалеса почали помічати зміни в його особистості. Жанна Нємцова сказала, що відчуває, що є два різних Пабло.

«У міру розпаду їхніх стосунків Нємцова почала задаватися питаннями. Він був фрілансером, який писав колонки для досить невеликих іспанських видань, але, здавалося, у нього були гроші на постійні подорожі та всі нові гаджети. Це нагадало їй феномен, який вона добре знала зі свого колишнього життя в Росії: людина, яка витрачає більше, ніж заробляє, скромний бюрократ з особняком і шикарним автомобілем. У Росії це був досить чіткий показник корупції. Але що це може означати в Європі? Їй спала на думку можлива відповідь», – пише Шон Вокер.

В лютому 2022 року Пабло Гонсалес разом із двома іншими іспанськими фрілансерами поїхав до Авдіївки. Там його затримали українські правоохоронці і відправили на допит у Києві. Гонсалеса звинуватили у шпигунстві та вимагали надати доступ до його телефону. Йому порадили негайно покинути країну, але не заарештовували. У наступні дні офіцери іспанської розвідки відвідали деяких друзів і сім’ю Гонсалеса вдома, допитуючи їх про його походження.

Гонсалес повернувся до Іспанії, але коли вранці 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна, він негайно забронював рейс до Варшави. Невдовзі журналіст був у Перемишлі, прикордонному місті в Польщі. Він записував регулярні репортажі для іспанських телеканалів і новинних сайтів. Вже згодом Пабло Гонсалеса затримали польські спецслужбовці.

В основі справи польської прокуратури лежить серія звітів, які Гонсалес нібито писав протягом кількох років, ймовірно, своїм керівникам у ГРУ. У них він писав про об'єкти, інфраструктуру та людей, з якими «слід підтримувати зв’язок». Також джерела повідомили, що в цих звітах часто згадується «Центр», російський шпигунський код штабу розвідки.

Серед доказів є безліч повідомлень про його друзів – російських опозиціонерів. Він надавав конфіденційну інформацію, зокрема адреси проживання співробітників фонду Нємцової та копії особистих електронних листів Бориса Нємцова.