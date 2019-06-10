Українським військовослужбовцям розказали, чи можуть вони бути членами партії і балотуватися до Ради



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Військовим, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права

Військовослужбовці мають право обиратися до Верховної Ради, проте не можуть бути членом будь-якої партії

В Україні військовослужбовці мають право балотуватися і бути обраними до місцевих рад і парламенту, проте згідно з законом вони не можуть бути членами будь-якої партії. Про це повідомила юридична служба Збройних сил України у Facebook.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України.

«При цьому військовим, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права», - поінформували у юрслужбі.

Як зазначається, відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації підлеглий особовий склад.

Також кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження.

Також вказано, що згідно з Законом «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій чи рухів.

Відповідно до статті 6 Закону «Про політичні партії в Україні» членами політичних партій не можуть бути військовослужбовці. На час перебування на військовій службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Наразі на сайті Верховної Ради вже доступний текст документу.

Як повідомлялося, до Ради під час виборів проходять п'ять партій - дослідження.

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